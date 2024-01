El talentoso músico y ganador de los prestigiosos premios Consagración Cosquín, Revelación La Chaya y Cinta Coscoína, se prepara para cautivar al público en la última noche del Festival Nacional del Folklore de Cosquín.

Leandro Lovato actúa el domingo, bajo el cielo estrellado en la Plaza Próspero Molina y ofrecerá una experiencia musical única.



Se puede disfrutar el concierto en vivo por Canal 10 de Córdoba y la Televisión Pública hacia todo el país.



En diálogo con Cba24N, Lele Lovato adelanta una primicia de su show. En el evento especial, no solo deleitará a la audiencia con su clásico repertorio, sino que también presentará en primicia la zamba "Lo que dejaste en mí" de su último disco, "La voz del violín". Esta emotiva melodía, aún no lanzada en plataformas, será un estreno exclusivo en el Festival de Cosquín, cargado de significado y emoción, ya que el artista comparte que la compuso en honor a una persona muy especial en su vida. "… Será un gran estreno de verdad en el Festival de Cosquín”, comparte el artista.

Originario de Granadero Baigorria, Rosario, en la provincia de Santa Fe, Leandro Lovato creció inmerso en la riqueza de la música y la tradición.



Su infancia marcada por la pasión por la música le ha llevado a consolidarse como un destacado artista independiente, dejando una huella imborrable en los festivales de todo el país.

Mirá el videoclip oficial de “Gatito del violinero” de Leandro Lovato:

En cuanto al show que llega el domingo 28 al escenario Atahualpa Yupanqui, Leandro Lovato nos cuenta cómo se está preparando para disfrutar en la última noche del Festival del Folklore de Cosquín: “Llegar a Cosquín y ser parte del Festival es una gran responsabilidad, un gran compromiso y un espacio de privilegio, que respeto y trato de agasajar con lo que sé, con lo que me preparé toda mi vida para ser músico… Ojala que las canciones y la presentación que venimos a proponer en esta nueva edición, sean aceptadas como lo han manifestado en otras ocasiones, con tanto cariño, respeto y amor. Vamos a estrenar canciones, algo que siempre nos motiva y nos llena de alegría.



-¿En qué temas de la vida se inspira para componer sus canciones?



Las canciones llegan en distintos momentos de mi vida sin generar esa presión de forzar la llegada de alguna melodía. Hay etapas donde aparecen dos, tres o diez melodías juntas con distintos propósitos y otras etapas donde no surge la necesidad de la composición. En el momento en que aparecen esas nuevas melodías e ideas, trato de capturarlas, de plasmarlas… Aparece un hilo conductor, lo trabajo hasta que se concreta la canción y se puede compartir con la gente. La tendencia por lo general es describir mucho los paisajes, sobre todo los agrestes, siempre me ha gustado mucho.

Un viaje Intrépido: la historia detrás del disco que desafió las adversidades en el 2001



-Desde “Herencias”, su primer disco hasta la actualidad, ¿Cómo siente que fue su crecimiento profesional en la música popular argentina?

En medio de una época tumultuosa para nuestro país, en el año 2001, Leandro Lovato se embarcó en la creación de un disco que desafiaba las circunstancias. “El contrato con la disquera, firmado el 1º de diciembre, apenas duró 48 horas, ya que la economía colapsó, llevando consigo el acuerdo. Lo que podría haber sido un obstáculo se transformó en una oportunidad: el disco se volvió independiente, despojándose de las ataduras de una distribución nacional”, comparte Lele Lovato.

También, recuerda cómo fue esa temporada de gira en 2022: “Los festivales no se hacían, no había dinero para pagar a los artistas. Nosotros tocamos casi todos los días, hicimos base en Tilcara, Jujuy, y desde allí bajábamos a todos los pueblitos y lugares chiquitos llevando nuestra música. Nos presentamos en Tucuman, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago, Catamarca, hicimos una gira hasta fines de febrero. Cuando volvimos a Rosario tuve un empate mano a mano con el combustible…”, haciendo referencia a lo difícil que fueron sus comienzos como músico independiente.

Sobre su último trabajo discográfico “La voz del violín”, Leandro expresa: “Llegar a este reciente disco, que es post pandemia, en un actual escenario complejo pero con la misma actitud y las mismas ganas de acercar buena energía a los corazones de nuestros seguidores, como lo hicimos desde el comienzo”.

Deslizando su violín por continentes en una gira mágica

El artista ha realizado giras por países europeos y americanos. Leandro trasciende fronteras y ha cautivado con su violín en diferentes escenarios de Estados Unidos, España e Italia, entre otros países.



Lovato comparte las emociones detrás de sus actuaciones internacionales, revelando un fascinante viaje musical que ha dejado huellas imborrables: "Siempre es gratificante, muy motivador y lleno de sensaciones maravillosas", dice sobre la experiencia de llevar su música a otras tierras.



Recuerda con cariño su llegada a Europa, donde participó en el Festival de Cosquín en Cádiz, España. El teatro más prestigioso de la ciudad fue testigo de su talento, con una sala llena que vibraba con la magia de su violín. "Cuando llegué con mi disco 'Violinisto', los españoles se sorprendieron por la palabra 'Violinisto'", relata el cantautor, destacando la genialidad de Don Sixto Palavecino al definir una forma única de tocar el violín, un género, un estilo. Esta singularidad le permitió mostrar la riqueza de las distintas maneras en que el violín puede ser interpretado, adaptándose a la cultura y al arte nativo.

Leandro comparte entusiasmado las maravillosas experiencias vividas durante las giras internacionales. Desde actuaciones en lugares emblemáticos como El Pelícano en España hasta conquistar escenarios en Gran Canarias, cada concierto ha sido una celebración de la diversidad y la conexión a través de la música.

Escuchá su álbum “Violinisto”:

En su trayectoria, Leandro fue reconocido con el premio “Alas Doradas de la Libertad” que se entrega en el Festival Argentino 2015 en Estados Unidos, en el teatro Thomas Jefferson de la ciudad de Washington.

En ese marco, el músico cuenta una anécdota: “El presidente del festival me dijo que la música más trascendente del momento era “Por una cabeza”, sonaba en reuniones de gala en Norteamérica. Entonces, cuando arranco mi actuación en el Festival interpreto la canción solo con mi violín y la gente se puso de pie, logré una gran conexión con el público. Al final del show, la gente me pide que haga una canción más. El presidente se me acerca para entregar la máxima distinción del festival y me dice “si haces una canción más vamos a tener un exceso de tiempo y un gasto enorme en técnicos, la sala, etc.. así que lo más conveniente es que saludemos a la gente e invitemos para el año que viene”... me largué a reír muy fuerte y tuve una catarata de sensaciones porque el presidente me estaba premiando y haciendo esta propuesta”, detalla Lele destacando que fue una noche muy especial.

Este domingo no te pierdas el concierto que brindará en la Plaza Próspero Molina en la última luna coscoína. Se podrá vivenciar un viaje musical que trasciende las barreras geográficas, sumergiéndote en la belleza y la autenticidad de su arte.