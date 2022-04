El próximo 17 de mayo Liam Gallagher publicará su nuevo disco C’Mon You Know? y para mitigar un poco la ansiedad ya publicó Better Days, el primer sencillo del material.

“Una inyección de dopamina en forma de audio, a medida que truenan beats al estilo de los ‘90 agregando una propulsión a chorro a un himno clásico del agrado del público”, dice su discográfica en el comunicado que anuncia la salida del single. Y para no quedarse en la opinión, aquí el video.