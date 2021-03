La salud de Libertad María de los Ángeles Vichich, más conocida como Libertad Leblanc, se agravó en las últimas horas. La actriz, que fue un ícono del cine en las décadas de 1960 y 1970, está internada en terapia intensiva en el Hospital Rivadavia. En diálogo con Teleshow, Andrea, su asistente, dio detalles. “Está un poco mal, la hija y yo hablamos con los médicos. Tiene una neumonía, pero mañana(por hoy) sabremos como sigue ”, expresó.

Adela Montes, amiga íntima de Libertad, también fue consultada por este medio. “Ella comenzó con problemas de salud hace tres años, cuando había viajado a España para vender un departamento y tuvo un problema cardíaco. Después de eso, volvió a la Argentina y comenzó un tratamiento, pero ya nunca volvió a estar del todo bien. Se la veía muy decaída, pasaba mucho tiempo en la cama y comenzó con un principio de Alzeimer ”, expresó. Y agregó: “Ella tiene a su única hija, Leonor, viviendo en Suiza con su marido y su hijo. La chica es kinesióloga y es una eminencia, ha dado charlas en Israel y en otras partes del mundo. Y ella dispuso que Libertad tuviera dos chicas como vigiladoras en la casa para controlarla las 24 horas ”.

En esa línea, también contó cómo se enteró de su cuadro. “Yo siempre la llamaba cuando veía que daban sus películas a la madrugada y le avisaba. Pero el 24 de febrero, día de su cumpleaños, when me quise comunicar me result imposible. Insistí, hasta que logré comunicarme con Andrea y me dijo que estaba internada. Libertad vive en Ocampo y Las Heras y por eso la llevaron al Hospital Rivadavia, que es el más cercano ”, dijo. Y precisó más información sobre su salud: “Tiene una neumonía doble bastante complicada y agua en los pulmones, por lo que me dijeron. Además, tiene problemas en los riñones. El pronóstico es reservado, por lo que le pidieron a la hija que viajara a la Argentina. Seguramente, va a estar llegando en los próximos días ”.

Cabe destacar que la actriz rionegrina filmó 30 películas entre los años 1960 y 1989, entre las que figuran Acosada, de 1965, y La endemoniada, de 1968.

Tuvo un breve matrimonio con el empresario teatral Leonardo Barujel, con quien tuvo a su única hija. “Estuve profundamente enamorada de mi marido y cuando lo dejé sufrí mucho, no fue tan simple”, había dicho en una entrevista.