Lidia Conti: una voz envolvente que permanece en nuestra memoria y corazón

El 11 de junio de 2013 recibíamos la dolorosa noticia del fallecimiento de Lidia Conti, a los 52 años, querida locutora del Multimedio SRT durante más de 25 años.

Dueña de una voz profunda y envolvente, puso todo su empeño en difundir y defender la música nuestra, argentina y latinoamericana en cuanto espacio condujo, a los que aportó su conocimiento y sensibilidad, con compañeros co- conductores como Ramón "Chiquito" Catramboni, Aldo Lumbía, Alejandro Colombo, entre muchos otros.

Lidia había nacido en Cañada de Gómez, el 17 de enero de 1961, luego de su paso por el ISER, Instituto de Enseñanza Radiofónica, trabajó en radios de Buenos Aires. Posteriormente se trasladó a nuestra ciudad de Córdoba, donde,después de un breve lapso en la emisora LV2, mediante concurso abierto, ingresó a Radio Universidad en el año 1987 donde se desempeñó hasta el momento de su muerte, con un intervalo en un feliz año en su vida en que residió en Cuba acompañada por su esposo Aldo, período de suma felicidad para ambos, aunque ya se encontraba en plena lucha contra el cáncer que determinó su muerte.

Desde 1991 hasta el año 2000 condujo junto a José Ávila la Competencia Folclórica Estudiantil, en la localidad de Saldán, notable encuentro de jóvenes de nivel secundario del que han salido grandes valores.

Recordamos con algunas imágenes de aquellas ediciones inolvidables

Tuvo además participaciones como presentadora en Festivales folclóricos como el de Cosquín y Jesús María en varias ediciones.

Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus compañeros y autoridades del Multimedio SRT decidimos nombrar "Lidia Conti" a la sala de locución de Radio Universidad 580 AM.

Con esta entrevista de Canal 10 en esa ocasión, evocamos ese momento y escuchamos algunos detalles de quienes trabajaron con ella...

El día de su fallecimiento, Aldo Lumbía, locutor, con quien habían protagonizado un ciclo divertido y exitoso, posteaba en sus redes:

SE QUEDA CONMIGO LA VOZ DE LA 'DIVINA LIDIA'

Me entristece la muerte de Lidia Conti, mi querida compañera locutora en la radio. Tuve el placer de trabajar muchos años con ella en Radio Universidad y también compartí momentos inolvidables. No podré olvidar jamás a esa mujer completa, llena de talento e inteligencia, cargada de vitalidad, genio como pocos, y con unas convicciones de acero. La admiré profundamente, en silencio. Y siempre me dejé seducir por esa voz envolvente, la más bonita de todas, ... la voz de la 'Divina Lidia'. Nadie la podrá superar.

En la foto, haciendo el programa "Para todos, Música" en LW1 Radio Universidad a fines de los 80: con Gustavo Pedicino (operador), Daniel Ponti (locutor de noticias), Archi Londero (Producción), Raúl Martínez Delgado y yo.

También Jorge Lewit, integrante del programa El discreto encanto de los Galenos escribió su despedida en redes, la siguió saludando y homenajeando cuando la ocasión lo permitía, estas son sus amorosas palabras...

Hoy es el día del locutor y la locutora.

El Discreto Encanto de los Galenos saluda a todos y a todas, y por supuesto en primer lugar a quienes nos acompañaron y nos acompañan cada sábado.

Feliz día a Susana Curto, a Fabian Burzio, a Sergio Antoniazzi, a Verónica Fernández Vila, a Marcela Palermo, a Martin Rodriguez Sabagh, a tod@s los que locutan en los SRT y siempre en nuestro recuerdo Irene Andión y la gigante Lidia Conti.

Muchos programas contaron con su aporte y con su don de anfitriona para los artistas locales que buscaban su ala protectora que difundía y apoyaba a los intérpretes especialmente folclóricos, necesitados siempre de un lugar adecuado donde mostrar sus cualidades.

"Para cobrar altura" quedará en el recuerdo de todos como un baluarte de esos programas donde se combina conocimiento y buena armonía entre los conductores, la dupla con Ramón "Chiquito" Catramboni era la suma de todo éso y mucho más.

Defendió con convicción los valores de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y el conocimiento y respeto por los pueblos originarios.

Serena, dueña de un aplomo admirable fue muy amiga de quien quería ser su amigo. Madre dedicada de Violeta, cómplice de Aldo, su marido y gran compañera de tantos que todavía la extrañamos.