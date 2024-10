Se cumplen 30 años de la presentación en Córdoba de “Isla del Tesoro”, tercer álbum de Liliana Herrero con invitados como Fito Paez y Claudia Puyó; presentes aquel 14 de Octubre en “Plataforma” (Bv Las Heras al 90).

Y este sábado se reencuentra con su público a partir de las 21 hs. en Studio Theater, Rosario de Santa Fe 272. Entradas anticipadas en alpogo.com

Reconocida en Latinoamérica y en el mundo como una de las voces referenciales, Liliana Herrero nació para renovar la estética de la música popular con una voz indómita. Su trofeo es la voz, pero también nuestro trofeo; ya que como intérprete compone un modo de pensar en cada canción. Desde el momento que ella escucha una obra ya está componiendo su versión, para recrear y volver a significar esta canción de Yupanqui, Violeta Parra, Spinetta, Cuchi Leguizamón, entre otros y otras. Su voz es, en cada encuentro, una nueva comunión con el arte popular, donde hay nuevos interrogantes y territorios de poder musicales.

“..da desconfianza que lo popular aplicado a la música no tenga un antónimo. No hay una música 'impopular'… Es decir, la idea de lo popular aplicada a la música es unidireccional, no tiene reverso. Y si hay algo sobre lo que ha jugado el arte de Liliana Herrero es la reversibilidad. La reversibilidad como naturaleza: ¿Quién canta? ¿Quién escucha? ¿Quién compone? ¿Quién interpreta? ¿Quién estimula? ¿Quién siente? En Liliana son la misma cosa, no hay separación de roles en la manera en que asume esto de cantar. Ella canta y escucha, interpreta y compone, al mismo tiempo. Problematiza y resuelve, sin derecho ni revés. ¿De qué está hecha una artista así? La imposibilidad de responder a esta pregunta la pinta de cuerpo entero”. Santiago Giordano

Yo quiero cantar, ¿Por qué? Porque quiero que el pasado no se coagule, porque deseo profundamente que el pasado sea solo un puntapié inicial para empezar a dar círculos al infinito preguntándonos a cada rato: ‘¿Qué somos? ¿Qué país somos? ¿Cómo queremos seguir? ¿Cómo queremos comprender? ¿Cómo queremos escribir? ¿Cómo queremos componer o cantar?’. Esas preguntas son imprescindibles”, resalta Liliana.

MÁS SOBRE LILIANA

Liliana Herrero nace el Día de la Tierra, el 22 de abril de 1948 en Villaguay, Entre Ríos, y se radica en Rosario en 1966 para cursar Filosofía y Letras.

Es detenida por el gobierno militar por participar en militancias. Allí conoce a Fito Páez, quien la convence de dejar la docencia para dedicarse a cantar y le produce su primer disco homónimo en 1987.

Para 1989 llega su segundo álbum, "Esa fulanita". En 1993, una compañía discográfica importante se interesa en ella y le edita el tercer disco: "Isla del tesoro", proyecto para el cual cuenta con invitados como el mismo Páez, Ricardo Mollo (de Divididos), Claudia Puyó y Beto Satragni, entre otros. En 1995 es premiada con el Konex como una de las mejores cinco intérpretes de la década y es la representante argentina de la Conferencia de la Mujer en Beijing y su actuación es transmitida por la radio nacional de China. Se presenta como telonera de Fito Páez en River.

En 1997 llega "El diablo me anda buscando" y lo siguen, año a año, "El tiempo quizás", "Recuerdos de provincia" y "Leguizamón-Castilla". En 2003 sale "Confesión del viento" y en los años sucesivos "Falú-Dávalos". Y "Litoral-Paraná" y "Litoral-Uruguay". En 2008 lanza "Igual a mi corazón". En 2009 saca su primer DVD bajo el nombre "Todos estos años de gente" (basado en los registros de sus conciertos en el ND Ateneo, durante septiembre de 2007) en el que participan Luis Alberto Spinetta, Teresa Parodi, Fernando Cabrera, Carlos Aguirre, Lisandro Aristimuño, Ana Prada, Jorge Fandermole, entre otros. El mismo año Epsa Music edita el box "Catálogo", compuesto por toda su obra, reeditada, desde 1987 hasta 2007; además incluye el primer DVD de la artista.

En el año 2010 sale al mercado el segundo DVD, titulado "El hilo de una voz", donde participaron como invitados los argentinos Mercedes Sosa, Teresa Parodi, Mariano Otero y muchos más. Ese mismo año realiza en La Trastienda “Final Abierto” junto al dúo mendocino Orozco Barrientos y Teresa Parodi. Al año siguiente la espera "Este tiempo" gana el premio a “Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore”.

En 2016 Liliana edita "Imposible", donde participa entre otros en la producción Santiago Giordano y es acompañada por Gerardo Gandini en piano. En 2019 estrena el disco "Canción sobre canción". En abril de 2023 se edita el CD/Libro y Espectáculo Musical "Mojones" junto a Teresa Parodi y Juan Falú por Registros de La Cultura.

(Fuente y fotos: prensa)