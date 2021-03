Liliana Picco publica su primer libro "Me lo dijo el mar. Un relato autobiográfico y veinte poemas". Lo presenta el jueves 25 a las 16 horas en la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375). Reservar entradas en este link.



La escritora nació en 1966, en una pequeña ciudad cerca de Devoto, en Córdoba. Cuenta con el título universitario de Farmacéutica y también de Licenciada en Psicología. Desde 2014 trabaja en el área de Recursos Humanos en la empresa familiar. Actualmente, en su rol de empresaria,

llevan adelante, junto a sus dos hermanos, la Empresa Albino Picco e hijo S.A.



El momento de publicar



Liliana mantuvo una entrevista con cba24n.com.ar y nos comenta por qué decidió escribir este libro y cómo fue el proceso de narración: "Este es mi primer libro y no será el último. Yo escribo poemas y cuentos desde siempre. Hace 10 años empecé a guardarlos y he tenido una serie de poemas hasta que llego el último poema, que en esta serie que publico se llama “El último día” y ahí sentí que era el momento de publicar. Elegí cerca de 20 poemas y son lo que están en este libro". Sobre los poemas detalló: "Como son poemas muy personales que hablan de muchas vivencias, hice un relato previo autobiográfico de mi experiencia que es muy difícil y dura pero que tiene como mensaje que mientras haya salud se puede salir de lo más oscuro, de los malos momentos. Tiene el fin de ser transmisión de luz y esperanza, esa es la idea de mi libro". También expresa que nunca imaginó escribir un libro "pero en un momento sentí la necesidad de liberarlos, de que la gente los conozca. Así nace mi libro".



Liliana expresa: "Quiero llegar con este libro a todas las almas que han visto los ojos de la oscuridad, es terriblemente indescriptible, pero siempre hay una luz. Vaya mi experiencia a modo de esperanza".

La gente llevó donaciones en la presentación del libro en Devoto

La presentación del libro en Devoto, Córdoba.

La venta del libro será destinada a Soles , una Asociación Civil cordobesa, que brinda contención y apoyo a niños con cáncer y sus familias. Liliana comenta cómo fue el acercamiento a esta asociación: "En el momento que decidi publicarlo ya sabia que iba a ser con un fin benéfico. Eso lo heredé de mi papá, el tenia un museo de autos antiguos y pidió que cuando lo abrieramos siempre sea con un fin benefico, que se cobrara una entrada y que fuera destinado a alguna entidad. El museo lo abrimos luego de su muerte. Mi vínculo de Soles, se dio por una amiga que perdió a su hijo por el cáncer y entonces quise que la venta del libro fuera destinada a ayudar a niños que sufren de esta enfermedad. Me contacté con Soles, llene un formulario y desde ese momento surgió un vínculo que nunca se va a morir. Ya tengo en marcha una segunda edición por mil libros más".También agrega que "en la presentación del libro en la ciudad de Devoto se vendieron todos los textos y la gente que fue al evento llevó un montón de cosas para donar. La segunda edición va a salir dentro de un mes que va a recorrer todo el país y que también va a ser ofrecida a bibliotecas de habla hispanoamericana".