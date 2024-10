MIÉRCOLES 16

16.00

Programa Radial por Facebook en VIVO: "Los Libros No Muerden" de Cadena Tres Argentina. Organiza SADE

Graciela Zambrano y Miguel Cabrera Belén.

Presenta: Periodista de Cadena Tres Argentina, Susana Buontempo.

ESPACIO DANIEL SALZANO | color NARANJA

16.00

Mesa de diálogo: “La Edición Universitaria de Córdoba. Presente y Perspectivas de futuro”- Organiza: la Mesa de la Edición Universitaria Córdoba

ESPACIO CRISTINA BAJO | color VIOLETA

16.00

Presentación del Libro ¨Relatos de una niña que atravesó la dictadura¨ de Alicia Corzo

“Este libro nos ofrece el relato desde la mirada de una niña sobre su vida durante la dictadura, cuáles eran sus preguntas, las dudas, sensaciones, sentimientos que la recorrían y como percibía ese mundo hecho y pensado por adultos. De qué manera el riesgo en la vida cotidiana se incorporaba a sus días y cómo, con todos esos ingredientes, seguía existiendo un afecto inconmensurable en ese grupo familiar. Poco a poco en la escritura son presentados los integrantes de una amplia familia: la tía, los tíos, los primos, sus padres y los abuelos, en particular Ana y Miguel. Claro, hay que decir aquí que el abuelo Miguel era Contreras, uno de los fundadores del Partido Comunista de Argentina, que había participado del Congreso de la Internacional en 1924, en los que compartió experiencia con personajes como Ho Chi Minh y Clara Zetkin. El mismo que siendo muy joven presidía la Federación Obrera de Córdoba que apoyó y se unió a los estudiantes en el movimiento de la Reforma Universitaria…

BIBLIOTECA CÓRDOBA, 27 de Abril 375

16.00

Taller: "Lectura sin barreras. Legibilidad desde la corrección y la accesibilidad en los distintos géneros textuales", a cargo de Valeria Colella, Editora especializada en publicaciones digitales y correctora de textos jurídicos. Con estudios en Letras Modernas, Diseño y Periodismo, un posgrado en Comunicación Judicial (UNC) y en Gestión de Emprendimientos Creativos (UNC). Es profesora y docente investigadora de la Universidad del Salvador y asesora en Lenguaje Claro de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Coautora del Manual de lenguaje claro 2023, del Programa de lenguaje claro 2020-2023 de la SECLYT y de la Guía interactiva de lenguaje claro. Invitados: Cecilia Ávalos (textos académicos), Facundo Casas (textos literarios y académicos), Liliana Bonaldi (textos literarios), Sebastián Dinolfo (textos periodísticos).

ESPACIO GRACIELA BIALET | color AZUL

16.00

Ediciones el Boulevard presenta: “¿En qué pensamos las mujeres?”. Conversación en torno a algunas escenas del libro de cuentos “No preguntes en qué estoy pensando” de la autora Patricia Federico. Con Patricia Federico; Raquel Beltramino (ilustradora) y las Lic. Cristina Pascual y María Inés Quevedo.

ESPACIO VICENTE LUY | color ROJO

17.00

Club de Lectura "Desarmando el Desarmadero". Biblioteca Popular María Saleme.

Presentación del club de lectura de la Biblioteca a través del análisis de elementos narrativos y temáticos de la obra "Desarmadero" de Eugenia Almeida que retrata la Córdoba contemporánea desde la tradición de la novela negra argentina.

Gral. José Artigas 60 B° Centro

17.00

Propuesta interactiva a partir del libro "Ovi y sus amigos encuentran el tesoro".

Los autores de este cuento son jóvenes y adultos con y sin discapacidad que plasmaron en esta historia sus vivencias personales. Es una invitación a pensarnos a partir de nuestras habilidades y capacidades. Ovi, la protagonista de esta historia, es una ovejita que puede destacar las virtudes y fortalezas de todos sus amigos y amigas; viendo lo maravilloso en todo lo que la rodea, siempre dispuesta a brindar ayuda a quién lo necesite. A través de su mirada amorosa, puede hacerles sentir que cada uno tiene su propio brillo.

Espacio de desarrollo para la vida independiente Dirección General de Discapacidad. Secretaría de políticas sociales y desarrollo humano.

ESPACIO MALICHA | color MAGENTA

17.00

"Las paradojas del progreso”Respuestas desde el Psicoanálisis

Frente a los avatares del progreso es conveniente no dejarse embaucar por teorías apocalípticas, ni tampoco quedar deslumbrados ante ello. Una lectura posible desde el psicoanálisis propone que cada época tiene diferentes modos de vivir la pulsión, y que estos no se orientan de manera lineal. Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana Sección Córdoba.Presentan: Claudia Lijtinstens y César Mazza. Coordina: Andrea Noriega

CRISTINA BAJO | color VIOLETA

17.00

Presentación del Libro, El Papa Francisco y La doctrina Social de la Iglesia, Autor Dr. José Antonio Márquez

ESPACIO DANIEL SALZANO | color NARANJA

17.00

Collegium entre Libros

Un concierto de bandas y conjuntos de diversos estilos a cargo de estudiantes y profesores de la Escuela Musical Collegium en sus niveles Primario y Secundario donde se propone un recorrido musical acompañado de fragmentos literarios que se vinculan con esas músicas tanto en lo poético como en lo formal.

ESCENARIO NURY TABORDA| color TURQUESA

17.00

Presentación del libro “Trono de nubes” de Estela Marta Escudero. Charla con la autora. Modera: Marta D’argüello. Autora invitada: Mirta Fachini. El fenómeno de la novela histórica ha logrado ampliar el universo lector al novelizar hechos del pasado que rescatan anécdotas y tramos de la historia, muchas veces nunca contados. Es, sin duda, una manera de entretener y transmitir conocimientos. Un género que crece y tiene cada vez más adeptos.

ESPACIO GRACIELA BIALET | color AZUL

17.00

Bardos editorial presenta los libros: “Alguien encenderá el sol” cuentos de María Martha Busso; y “Nada es demasiado importante” poemas de Alejandra Seleme. Conversación entre las autoras.

ESPACIO VICENTE LUY | color ROJO

17:45

Sostener la escuela en escenarios de desigualdad creciente: propuesta, experiencias y alternativas. Presentación de la revista EDUCAR N° 42.

Organiza: Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) su Secretaría de Educación y el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC). Participan en este número de la revista educar en Córdoba: Bárbara Briscioli, Sonia Riveros, Laura Ominetti, Pedro Nuñez, junto a docentes de diferentes puntos de la provincia.

ICIEC-UEPC. San Jerónimo 558

18.00

Presentación del libro: Alianzas estratégicas: Conectar, integrar y humanizar. Organiza: Ente BioCordoba

El libro presenta un enfoque profundo y multidimensional sobre la sostenibilidad y la economía circular en la ciudad de Córdoba, Argentina, con un especial énfasis en la colaboración entre actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, específicamente a través de alianzas suscriptas con el Ente BioCórdoba. A lo largo de sus capítulos, se destaca cómo estas alianzas estratégicas están transformando la forma en que se gestionan los recursos, se educa a las nuevas generaciones y se enfrenta la crisis climática desde una perspectiva local con un impacto global.

Este libro es una valiosa compilación de testimonios y experiencias de Córdoba que demuestran cómo la economía circular, la educación y las alianzas interinstitucionales son claves para avanzar hacia un futuro más sustentable y justo. A través de ejemplos concretos, el lector es invitado a reflexionar sobre el impacto positivo que estas prácticas pueden tener en la comunidad, el medio ambiente y la economía local.

ESPACIO DANIEL SALZANO | color NARANJA

18.00

Presentación del libro “ASÍ” Retratos de Fino Pizarro. Organiza RECOVECOS

La obra de Fino Pizarro, un referente de la fotografía cordobesa, tiene la sutileza del ojo que ve lo genuino en el instante de su registro. La vocación periodística de su trabajo, aunada a una convicción estética innegable, nos devuelve una documentación extraordinaria que no sacrifica belleza y que potencia la profundidad social a la que se refiere.

BIBLIOTECA CÓRDOBA, 27 de Abril 375

18.00

Narración. “Una hermosa historia de amor y lucha”. Tributo a la compañera Rosario Onel Elena. Con la participación de Roberto E. Nagera. Organiza: Unión Obrera Gráfica Cordobesa

ESPACIO GRACIELA BIALET | color AZUL

18.00

“Maratón de lecturas”. Autores referentes de la literatura cordobesa invitan a otros escritores para un maratón de lecturas. Sergio Gaiteri + invitados. Eloisa Oliva + invitadas. Pablo Natale + invitades. Musicaliza: Topos Marroquies.

ESPACIO VICENTE LUY | color ROJO

18.30

Gestionar la escuela en escenarios de crisis: Propuesta, experiencias y alternativas

Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) su Secretaría de Educación y el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba (ICIEC) las y los invitamos a participar de la presentación de la revista EDUCAR N° 42.

ICIEC. San Jerónimo 560, Barrio Centro. Córdoba Capital.

19.00

Sopa de letras - Literatura, Cocina e Identidad - Invita: UTUCO

Conversatorio con Magda Choque Vilca, ingeniera agrónoma, conferencista, investigadora, e impulsora del rol de las mujeres en el campo. A la par de su conocimiento académico, reivindica los saberes originarios y ancestrales de su comunidad.

ESPACIO CRISTINA BAJO | color VIOLETA

19.00

Proyección del documental Retrato de Juan Filloy (1995)-Director Mario Bomheker

Conversatorio sobre la significación de la obra de Filloy a 130 años de su nacimiento, a cargo de Mónica Ambort, Fernando López y Candelaria de Olmos.

Auditorio Facultad de Lenguas- Sede Ciudad Universitaria (Enrique Barros S/N)

19.00

“Al acecho del lector desprevenido" Entrevista abierta a Ana María Shua por Silvia Barei

La maestra de la brevedad habla de microrrelatos, no-haikus y libros para las infancias. Con esas hebras, junto a la poeta y especialista Sivia Barei, urden una trama que nos acerca a la vida y obra de una de las voces más destacables de la literatura argentina contemporánea. Coda: Lecturas en voz alta de sus más famosos microrrelatos.

ESPACIO DANIEL SALZANO | color NARANJA

19.00

Small Jazz Band

Conjunto de jazz tradicional que recrea el estilo de los primeros grupos de los años 20” como los de Joe “King” Oliver, Louis Armstrong, Johnny Dodds, “Jelly Roll” Morton, y otros. En su extensa carrera ha llevado su música por España, Portugal, Alemania, Holanda, Chile y por los principales festivales de jazz de nuestro país.

ESCENARIO NURY TABORDA| color TURQUESA

19.00

Proyección de “Un cuerpo estalló en mil pedazos” (2020, 92 min. Dir. Martin Sappia)

Una vida marcada por el andar. Un personaje que no deja rastros, ni mapas donde rastrearlos. El archivo no da cuenta de él. Sus obras no tenían guiones y solo existían en la fugacidad del instante. Jorge Bonino fue un artista inclasificable. Triunfó en toda Europa sin traductor, solo empleaba un lenguaje inventado que todo el mundo comprendía. Un amigo imaginario; cartografía; las huellas que su cuerpo dejó en el espacio a través de relatos sobre una posible vida.

CINE ARTE CÓRDOBA, 27 de Abril 275

19.00

Taller: “Voces Emergentes: miradas sensibles en tiempos de crueldad”.

Lectura dramatizada por adolescentes, con el objetivo de sensibilizar a través de la literatura y el diálogo. Las producciones de poesía y relatos breves buscan ser la voz de las generaciones emergentes, con visiones de mundo que promueven el encuentro con el “otro” diferente, con miradas empáticas y comprensivas. En tiempos de violencia y crueldad, las miradas sensibles pueden salvarnos. Iniciativa encabezada por Lorena Mícoli y Andrea Sotti, ambas comunicadoras sociales y profesoras de escuela secundaria. Las une el sueño de llevar las creaciones literarias de los jóvenes hacia afuera del colegio, dándole visibilidad a las nuevas generaciones de escritores, sabiendo que la

palabra y el arte pueden transformar el mundo.

ESPACIO GRACIELA BIALET | color AZUL

19.30

Una Pasión cordobesa. Agustín Tosco y lxs trabajadorxs. Biblioteca Popular Casa de Lxs Trabajadorxs.

Relatos, música y poesía en la Biblioteca para difundir la vida y obra de unos de nuestros máximos referentes gremiales y políticos de Córdoba.

Fragueiro 237 B° Alberdi

20.00

Diálogos sobre Economía “Dónde está parada la Argentina en materia económica”. Un reporte de distintos actores acerca del presente económico y perspectivas de corto y mediano plazo y posible evolución de la macro y microeconomía. Propuesta por Esteban Domina, con coordinación de Alfredo Blanco y la participación de Ercole Felippa, presidente en Manfrey, Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio y Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión de Industriales de Córdoba.

ESPACIO DANIEL SALZANO | color NARANJA

20.00

Coro Municipal de Jóvenes

El Coro Municipal de Jóvenes fue creado en el año 2009 como una necesidad de brindar a los jóvenes de Córdoba la posibilidad de expresarse artísticamente a través del canto. Cuenta con 26 voces y su repertorio abarca tanto la música clásica como la popular del mundo, de América y de Argentina (tango y folclore). A partir del año 2010 este elenco participa en el ciclo de conciertos del Cabildo Histórico, ciclo ‘El museo da la nota’ en el Museo Genaro Pérez, ciclo de Coros en el Jardín Botánico de Córdoba, ciclo de música en el Paseo del Buen Pastor, ciclo ‘Córdoba en voces’. Director: Tomás Arinci

ESCENARIO NURY TABORDA| color TURQUESA

20.00

Presentación de libro. “Desmalvinizados con historia”. Autores varios. Agrupación “Gloria al 8”.

Organiza: DD.HH

ESPACIO GRACIELA BIALET | color AZUL