El futuro es músicas presenta hoy una cantante de pop y rap estadounidense que no es blanca, no tiene las medidas que un sistema de belleza hegemónico impone y no le interesa serlo. Mas bien todo lo contrario: Lizzo reivindica otras corporalidades en el movimiento "body positive", que implica una crítica a industrias como la moda, la farmacológica, el deporte y los medios, por intentar crear una imagen falsa de las personas.

Tanto sus performances como sus canciones son frescas, jugadas y desprovistas de tabúes, sobre todo en lo que respecta al ámbito de la sexualidad. Ya pasó un año desde que Lizzo comenzó su ascenso imparable, confirmado por ocho nominaciones a los Grammy 2020.

En la entrega, se quedó con tres premios: mejor performance pop solista por “Truth Hurts”, mejor performance tradicional R&B por “Jerome” y mejor álbum de urbano contemporáneo por Cuz I Love You (Deluxe).

El futuro es musicas | ¿Quien es Lizzo?

EL FUTURO ES MUSICAS

Es un podcast sobre el pasado y el presente de las mujeres en la música, con una certeza: el futuro es musicas.



Se trata de una producción de Camila Argüello para El Daño Ya Esta Hecho, programa que se emite en la 102.3 Mas que Música.