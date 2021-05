Llega la 3º Edición de la Marikoteca de Tarde Marika en Casa Babylon

"La Marikoteca es tu lugar para disfrutar con tus dragas favoritas. La clave es after office y vamos a deleitarte con mucha perfo, mucho show y mucho drama además de lectudrags, juegos y muchas marisorpresas más. La magia sucederá este miércoles de 19 a 00, en Casa Babylon con entrada libre y a la gorra, te sugerimos reservar mesa para no quedarte sin lugar!". Esta es la invitación que llega desde el espacio de Bv. Las Heras 48.



Marikoteca



"Dícese del espacio/mundo habitado por criaturas de la noche particularmente plumíferas, monstruosamente brishantes y encantadoramente transgresoras de la santísima normalidad. Lejos de la cotidianeidad aburrida y momificante en que se ha convertido el día a día rutinario (territorio sólo seguro y confortable para aquelles que temen romper reglas y contratos de civilidad), nosotres -les mostris, les desviades, les pecadores- hemos devenido arquitectxs de nuestra propia diversión. Hemos edificado, a puro taconeo, nuestro punto secreto en el mapa: la Marikoteca, famosa X roja del tesoro divino; visible sólo para aquelles dispuestes a ver más allá de lo mundano, real sólo para aquelles que se animen a cruzar las puertas de esta, nuestra Fiesta", se detalla en la difusión del encuentro.



Sobre Tarde Marika



Tarde Marika inició sus encuentros durante febrero de 2017 en el espacio artístico-cultural Casa 13. Es pensado como un espacio colectivo de exploración y juego con diversas expresiones de género, creando personajes, usando diferentes vestimentas y maquillajes.

Está conformado por una colectiva de artistas/activistas que realiza intervenciones a partir del arte drag; lo drag como una estética, como práctica artística-política para cuestionar la estructuración binaria de los géneros y explorar la multiplicidad de posibilidades para montar "les cuerpes". Con cada performance monta un mundo donde reinan múltiples libertades y posibilidades de expresión.



Desde su aparición, organiza, gestiona y produce autónomamente múltiples formatos de acciones: Tarde Marika, Runways o Pasarelas, Lectudrags, DDDance Marika, Cine a la Marika, puestos de maquillaje y performances en fiestas, discotecas y ferias de arte.



Participan con sus "cuerpes de Tarde Marika": Santa Rita, Kryptonita Amapola, Betty LaCueva, Cachuchita, Bonita Stars, Sidiosa Pat, Fantasía Stella, Lola Menta, Michellx Anal, Tamaña JuliAda, Tamaña Luzifer, María Eva Sala, Desgracia Jones Anal, Nhym The Queen, Leo de los Tacos, Yuni Camionera Travesti, Ro Landi Riot.