La Agencia Córdoba Cultura invita a disfrutar de nuevos shows digitales para ver en la comodidad de nuestras casas. Agendá tus espectáculos favoritos.



Lunes 28



A las 17. Obras de la colección: Las cuatro estaciones de José Américo Malanca

Esta serie evidencia un estudio realizado por el artista: en un mismo paisaje, muestra cómo la luz se modifica con el paso del tiempo, cómo los matices cambian de acuerdo a las estaciones del año, con sus particulares características, como por ejemplo: la blancura de la nieve. La serie titulada Las Cuatro Estaciones es autoría de José Américo Malanca, considerado uno de los grandes referentes de la pintura cordobesa. Malanca realizó este trabajo en su quinta, llamada Huerta de los Álamos, en el paraje La Estancita, a 15 kilómetros de Río Ceballos. Malanca fue uno de los mejores post-impresionistas del país, siendo el paisaje el tema recurrente en su producción. La serie “Las Cuatros estaciones", que pertenece a la Colección Pública de la provincia de Córdoba, está integrada por las pinturas: El Otoño, 1953. Óleo sobre tela; El invierno, 1954. Óleo sobre tela; La primavera, 1949. Óleo sobre tela; El verano 1952. Óleo sobre tela. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Bajo el lente de Daniela Echeverria

NAN es el nombre del proyecto de esta fotógrafa en el que busca, a través de la fusión de la fotografía digital y el video, entrevistar a artistas de diferentes ramas como la danza o el canto y compartir su mundo. El proyecto surge de la necesidad de compartir su mirar y su pensar.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Martes 29



A las 17. Poesía con Laura López Morales

Nacida en Villa Dolores, Laura forma parte, entre otras, de las siguientes antologías: Poemas de la Sierras Grandes, Poesía hacia el Nuevo Milenio, Asueto Hojas de Poesía, Poesía y Memoria en la Perla, 20 Años Llanto de Mudo, Palabra de Poetas, Antología Federal de Poesía, Región Centro, Órbita, veintiuna poetas cordobesas, Martes Verde, poetas por el derecho al aborto. Sus poemas fueron traducidos al italiano por el Centro Cultural Tina Modotti y al portugués por Davis Diniz para Antena Argenta, poesía Argentina en Brasil. Coorganiza desde hace tres años el Espacio Poesía de la feria del libro de Córdoba. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Juampi Sampaoli

Juan Pablo Sampaoli nació en 1998 y desde sus 15 años se introduce en la escena musical cordobesa colaborando y compartiendo escenario con diferentes y diversos grandes músicos, artistas nacionales e internacionales como Jamie Saft , Bradley Jones, Ben Perowsky, Milton Arias, Cristian Andrada, Luis Barzola, Matías Romero. Participó en diferentes agrupaciones y se especializó tomando clases con músicos de diferentes partes del mundo como Yotam Silberstein, John Stowell, Hernán Jacinto, Juan Cruz de Urquiza, Donald Harrison y Melisa Aldana, entre otros. Actualmente se encuentra cursando la tecnicatura superior de jazz en el conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Miércoles 30



A las 17. Mini recital de Enzo Vergara

Enzo, nieto prodigio y único heredero de Don Pedro Vergara, el renombrado bandoneonista de la chacarera que más veces se grabó en la historia del folklore, lleva en su sangre, y en sus manos, la música y el instrumento que legó de su abuelo por todos los escenarios de Argentina y el mundo. Enzo pasó la cuarentena grabando con su familia su nuevo material discográfico titulado En Familia, un homenaje a toda su gente y un disco criollo lleno de recuerdos y emociones. En este disco Enzo le canta a Córdoba esas estrofas olvidadas del cancionero popular. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Desde el atelier de Alejandro Niz

Alejandro Niz nació en Córdoba y cursó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó de innumerables muestras, individuales y colectivas a nivel nacional e internacional desde 1992 a la actualidad. Desde 2002 a 2005 se desempeñó como Coordinador General y Curador del Núcleo Cultural, un espacio multidisciplinar perteneciente a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante esta función curó más de 80 muestras de autores de prestigio internacional. Actualmente dicta clases de forma particular y en su taller y sus trabajos se desarrollan en diferentes soportes que abarcan la pintura en técnica mixta, el dibujo, el collage, los objetos y la fotografía.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Jueves 1



A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con Guadalupe Gómez

Guadalupe Gómez es cantautora argentina. Su música se nutre y se inspira con aires de jazz, música brasileña, pop, folclore, y poesía. Tiene editados 5 discos: Lluvia (2008), Estelas (2011), Canción hacia vos a dúo con el guitarrista Quique Sinesi (2014), Vendavales (2017) y Primer atardecer (2019) a dúo con el pianista Mingui Ingaramo. Compuso una serie de canciones junto a la escritora Maria Teresa Andruetto que fueron parte del espectáculo multimedia Interior con naranjas (2018). Gracias a la música ha viajado por distintas ciudades de Argentina, Brasil, España y Portugal. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Teatro en primera persona: La Narradora Impura (Teatro para cuentos)

La Narradora Impura es un espectáculo de narración oral escénica en formato unipersonal con textos seleccionados que abordan el empoderamiento de la mujer y son atravesados, a su vez, por una temática social de género que los enlaza. La obra fue seleccionada como invitada especial para el 12° Festival Internacional de Teatro del Mercosur 2019. Dirigida a un público adolescente y adulto, La Narradora Impura no sólo cuenta, sino que además deja ver la instancia de preparación entre historia e historia, agregando volumen y textura a la propuesta escénica. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Viernes 2



A las 17. Concierto del Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba

Se podrá disfrutar del concierto que brindó el Coro de Cámara de la Provincia por los 130 años del Teatro del Libertador. El programa articula un variado repertorio que incluye: Kyrie, Hosana y Agnus Dei de la Misa del papa Marcello de Giovanni Pierluigi da Palestrina, una de las cumbres de la música sacra en el Renacimiento, con la dirección de Gustavo Maldino. Además, dos obras americanas con la Canción del jangadero, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú, con arreglos de Hugo de la Vega, Carlos Mozetic en guitarra, y la dirección de Guillermo Pellicer, también, Yambambó de Nicolás Guillén y Emilio Grenet, con Lucía Sandoval en congas, y la dirección de mismo Maldino.



A las 21. Cultura en el patio: Wok

Wok es un proyecto musical nacido en Córdoba en 2017 integrado por Gonzalo “Mambrú” Franchi (voz y flauta), Bruno Cravero (teclas), Rafael Goñi (guitarra), Otho Vidal (bajo) y Claudio Puch (batería). La propuesta está orientada dentro de los estilos Neo Soul, Soul, R&B, Funk, Hip Hop y Jazz e inspirada en artistas como: Anderson Paak, Mac Miller, IKV, L.A Spinetta, Francisco Fattoruso y Tom Misch, entre otros. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Sábado 3



A las 17. Visita al taller Palancha Fuhr (Villa Carlos Paz)

Mateo Fuhr, abre las puertas de su taller en Villa Carlos Paz. El proceso de construcción artesanal comienza con la elección de materiales reciclados o comprados para dar la primera forma que sigue luego en el taller donde usa técnicas de cortado, modelado, teñido y lijado acompañado de máquinas. El tejido sobre horma con pocos tientos, el empalmillado manual y el acabado es también cuidado y de esmerada intención. FB: @Palanchafuhr IG: @Palanchafuhr

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Gala del Festival de Circo Yo Me Rio Cuarto (Río Cuarto)

Este es un espectáculo de variedades en el marco del 14° Festival Internacional de Circo Yo Me Rio Cuarto realizado por la Agrupación Personas Trabajadoras del Circo de Córdoba (A.P.T.C.C.), colectivo conformado por artistas y compañías independientes de la provincia. Durante el espectáculo se podrá disfrutar de distintos números artísticos de disciplinas como Cigar Box de la Payasa Manzanita/Circo Barrilete, Trompos y Yoyó de Kiro/Cirkosmico, entre otros. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



Domingo 4



A las 17. Visita al taller Ecolighuen Diseño Ecológico (Villa Giardino)

El taller de Marcela Lomba y Gustavo Callari, en Villa Giardino, se llama Ecolighuen Diseño Ecológico y nace apostando a un cambio de paradigma en la industria de la moda. Su misión es brindar al mercado textil un producto que responda de manera ética y comprometida con el cuidado del medio ambiente y de las personas que lo llevan adelante. Utilizan técnicas ecológicas de impresión botánica y revalorizan las técnicas ancestrales de teñido con tintes naturales sin hacer uso de productos tóxicos. Así, crean diseños únicos e irrepetibles de indumentaria; accesorios e hilados y obras artísticas bajo un concepto sostenible y sustentable.

IG: @ecolighuen.artetextil. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 21. Mini recital de Small Jazz Band

La agrupación emblema del jazz de Córdoba está cumpliendo 40 años de trayectoria ininterrumpida recreando el estilo de los primeros grupos de los años 20, tales como los de Joe “King” Oliver, Louis Armstrong, Johnny Dodds, “Jelly Roll” Morton, y otros. Small Jazz Band es dueña de una poderosa propuesta musical en la que la rítmica del tradicional jazz de Nueva Orleans se apodera de la escena y es soporte de una serie de arreglos y melodías de gran factura musical. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura