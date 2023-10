Los Cocineritos ganan el primer puesto en la categoría Alfajor Regional Cordobés

Los integrantes del Taller Municipal “Los Cocineritos” se quedaron este domingo con el primer puesto en la categoría Alfajor Regional Cordobés.

En tanto, la distinción Alfajor de Oro, que eligió al mejor entre todos los premiados de cada categoría, fue para Dulce Cobo. El emprendimiento nacido hace seis años en la localidad de Mar de Cobo, Provincia de Buenos Aires, ganó con su alfajor Banoffe, que también se llevó el primer premio en “alfajor innovador”, categoría que ganaron por cuarto año consecutivo.

“Siempre venimos con buena energía y nos decimos “este año nos jugamos otra vez”, así que estamos re contentos, no lo esperábamos. Se dio con la particularidad de que el dulce de membrillo me lo mandó de regalo una vecina, Virginia Palomir, y cuando lo probé me di cuenta de que era distinto. Es más, ella todavía no sabe que lo usamos para el alfajor, así que se va a enterar ahora. Las tapitas este año las hicimos más saborizadas y creo que es la mejor versión hasta ahora”, contó a La Estafeta la coordinadora de “Los Cocineritos”, Gabriela Ferreyra.

El Alfajor de Oro también tuvo su historia particular. Y es que Noelia Pignataro, su creadora, estuvo a punto de no traerlo y terminó llevándose la histórica distinción por la edición número 25 de la Fiesta Nacional del Alfajor, que le permitirá como premio usar el sello de la celebración en sus envoltorios.

El Banoffe de Dulce Cobo está inspirado en la tarta homónima, que es de masa Sableé, y lleva mermelada de banana; caramelo salado y, en reemplazo de la crema, chocolate blanco y sal del himalaya para resaltar los sabores.

En total, compitieron 160 alfajores para siete categorías. Como todos los años la degustación fue a ciegas, con la presencia de un escribano público, y el jurado estuvo integrado por el pastelero profesional Coco Carreño; los influencers catadores de alfajores Juan Logiacco, Hernán Montes de Oca y Tomas Gill; el pastelero local Pablo Villalobo, de Pastelería Carlina y finalmente los vecinos/as elegidos a través de las redes: Florencia Bonillo, Victoria Wojtasik y Cecilia Ramírez.

Del acto de premiación llevado a cabo en el escenario del centro participaron el intendente Javier Dieminger; la viceintendenta Luciana Pacha; la directora de Cultura, Ana Elizondo y la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco.

“Los expositores son el alma de este producto regional, representativo de todas las ciudades turísticas, así que agradecerles porque cada uno tiene su historia sobre como empezó el emprendimiento. Para La Falda es un honor y un orgullo que esta fiesta se haga en nuestra localidad”, completó Dieminger.

Categoría por categoría, todos los alfajores ganadores

Oro: Dulce Cobo (Mar de Cobo, Provincia de Buenos Aires)

Regional Cordobés

1- Los Cocineritos (La Falda)

2- Capilla Argentina (La Cumbre)

3- Alfajores Mina Clavero (Mina Clavero, Córdoba)

Fruta

1- Portal del Viento (Mendoza)

2- La Petit Alfajorería (La Falda)

3- Gouher (Mendoza)

Dulce de leche

1- Brava Collection ( Leones, Córdoba)

2 – Tradición (Rio Cuarto)

3 – La Petite Alfajorería (La Falda)

Libre de Gluten

1- La Alfajorería (Jesús María)

2- Dantelli (Chivilcoy, provincia de Buenos Aires)

3- Ana Rius (Villa Allende)

Chocolate blanco

1- Chiazza (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

2- Dulce Cobo (Mar de Cobo Mar chiquita)

3- Mi Ciudad Cañuelas (Cañuelas, Buenos Aires)

Chocolate negro

1- Volcán (Avellaneda, provincia de Buenos Aires)

2- La Alfajorería

3- Chocolezza (Mendoza)

Innovador

1- Dulce Cobo

2- Mamá Baker (ciudad de Córdoba)

3- Morgana (Rosario)

Mejor estand: Entre Dos (Mendoza)

Menciones especiales por estand: Libre (Villa Giardino) y La Alfajorería

(Fuente: laestafetaonline.com.ar)