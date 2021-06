"Amor es amor. Drama es drama. Comedia es comedia. Celebra la diversidad con estos inspiradores relatos de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queer"

Con ese texto, Netflix encabeza la portada de su segmento LGBTQIA+ en el que se ofrece una gran variedad de títulos entre series, películas, documentales y productos audiovisuales que incorporan la temática.

Desde los nuevos episodios de Elite en los que la trama amorosa entre dos de las chicas se volvió tendencia, hasta el humor de Modern Family con la entrañable pareja de Mitch y Cam; la intensidad de Vis a Vis, Sex Education, el humor ácido de Grace and Frankie o Madre hay solo dos. La plataforma tiene un gran muestrario en donde la temática, en el mes del orgullo, se vive a pleno y sin tabués.

Las opciones se extienden con Orange is the new black (una de las series más vistas en nuestro país); Feel good, Queer Eye, RuPaul, y tantas otras más.

Películas clásicas como Secreto en la montaña, La chica Danesa, Girl, o Loev; documentales como Chavela, Rey Tigre o Un amor secreto.

Este mes, Netflix va por todo, con un catálogo diverso, extenso e inclusivo como el amor mismo.