La Agencia Córdoba Cultura propone nuevos eventos culturales que se pueden ver en forma gratuita y vía streaming.



Sábado 26



A las 16. Diálogos desde el Sur: Entrevista a Gabriel Isaguirre

Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto de la cual fue abanderado alumno destacado de la carrera. Desde el año 2011 se desempeña laboralmente en el ámbito de la Justicia Federal, habiendo sido nombrado en el año 2017, por concurso público, Secretario de Primera Instancia y Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría Oficial de Río Cuarto. Es coautor de las obras Carta Orgánica Municipal de Río Cuarto, comentada y concordada y Derecho Procesal Administrativo. Fue Vocal (2012-2014), Vicepresidente (2014-2018), Secretario (2018-2020) y actualmente Presidente de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de la ciudad de Río Cuarto. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura



A las 17. Teatro de Ilusiones Animadas: La Cosa Casa

Una niña, su madre, la abuela, el padre. Voces que dicen cosas todavía. Constelaciones de objetos que hacen explotar los cimientos de un mundo construido en la infancia. La Cosa Casa se plantea un ensayo sobre la libertad o aquellas maneras de desmontar ciertos mandatos de la normalidad. Con la dirección de Santiago San Paulo.

A las 19. Mini recital de Zeta

Zetta es un músico brasilero que llegó del país vecino hace 10 años, de los cuales vivió 5 años en Buenos Aires y fue allí donde se mimetizó de manera excepcional con la cultura nacional. Músico multiinstrumentista que abarca desde el tango a la bossa nova pasando por el jazz de los años 50 hasta el más exquisito rock and roll y funk. Melómano por naturaleza, es dueño de una energía única que se transmite inmediatamente desde el comienzo hasta el final de sus conciertos.

A las 20. Mini recital de Agustín Lasa

Agustín Lasa es un joven cantautor salteño radicado en Córdoba que se define a sí mismo como un artista cuya búsqueda es componer canciones que acompañen y puedan ser apropiadas por la gente. Sus letras y músicas tienen fuerza y potencia porque son historias hechas canciones. Fue parte de proyectos musicales cordobeses como Doctos, con quienes grabó 1918, canción en homenaje al aniversario de la Reforma Universitaria y Agustín Druetta & The Biorsis para el que grabó voces en el disco La Mala Palabra. Actualmente se encuentra presentando su primer EP solista titulado Día y trabajando en su próximo material.

A las 21. Mini recital del Mono Banegas

Cristian Mono Banegas es un músico santiagueño cuyas composiciones se caracterizan por tener un sonido que es parte del paisaje ancestral de su provincia: Tierra, río, salitre y esteros. Cómo músico, incorpora el bajo a la música de su lugar, a su raíz, generando una nueva forma de tocar su música, una nueva perspectiva sonora a su lugar, desarrollando un método para bajo y batería, que amplió hasta otros géneros, otros ritmos la Chaya y estilos chaco salteño, construyendo y contribuyendo así al legado de la cultura del país, con un sonido de carácter e identidad profunda.

Domingo 27



A las 17. Visita al taller de Cerámica Cerro Colorado

Marcelo Vena y Mariana Balicki son artesanos ceramistas de Cerro Colorado que abren las puertas de su taller para conocer detalles de los procesos de diseño. El taller, abierto a los visitantes de la Reserva, cuenta con una sala de exposición y venta y otra sala taller donde se modelan cerámicas con diseños de proyección, basados en el arte, simbología y técnicas que los pueblos originarios plasmaron en su cerámica ceremonial y de uso habitual. Incorporan figuras rupestres del Cerro Colorado y participan en ferias y exposiciones, obteniendo en muchas ocasiones premios y reconocimientos, proveen tiendas de artículos artesanales. Ofrecen talleres de usos del barro y la cerámica. IG: @ceramicavenabalicki

A las 21. Patio de Folklore: Los Ranqueles

Los Ranqueles es un grupo musical de folklore integrado por Omar Gigena Cipriano (voz y dirección artística y musical), Adrián González (voz y primera guitarra), Diego Vargas (voz y guitarra base) y Rubén Gola (accesorios de percusión). Rankulches: Pueblo-Gente del monte, es el nombre que eligieron con la intención de Reivindicar a las culturas de los pueblos originarios y en particular a los Ranqueles. Llevan más de 16 años de recorrido artístico con la misma formación y en compañía del bombo, el cajón peruano y el bajo eléctrico.

