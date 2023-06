Este miércoles en doble horario de las 15,30 y 20,30 se exhibirá el documental “Luminum” del calificado director Maximilano Schonfeld, quien estará presente en la segunda función del Cineclub Municipal "Hugo del Carril", Bv. San Juan 49 en diálogo con el público, moderado por Lucrecia Matarozzo. El precio de la entrada es de 900 pesos para público en general y 90 pesos para socios del Cineclub.

Silvia y Andrea son reconocidas ufólogas y son también madre e hija que, con una pasión singular, llevan adelante un grupo de investigación del fenómeno ovni y montan guardia persiguiendo las luces sobre el Río Paraná, desde Victoria, provincia Entre Ríos, donde incluso crearon el Museo del OVNI.

El Museo es un espacio llevado adelante por ellas mismas y reúne libros, fotografías, videos e incluso objetos y reproducciones relacionados con el avistamiento de objetos voladores no identificados.

Enterado de este suceso Schonfelf se dispuso hacer este documental sobre ciencia y también sobre ficción, de personajes espejados que se conectan con la materia viva de la humanidad: la amistad.

“Son dos mujeres increíbles, relata el director, su vida es de película realmente, anduve mucho por la vida y por cuestiones del cine pero no he conocido dos personas como ellas, creo que la película no alcanza a hacer justicia sobre lo que es su día a día".

Y agrega: "Se mueven continuamente, de pronto hablan con gente de la NASA, o con alguien que les comunica haber visto algo no identificado en algún sitio del país…Creen tanto en lo que hacen que te hacen creer…"

“Trabajan con mucha seriedad, porque se dedican a descartar todo lo que puede confundir, utilizando para ello mucha evidencia científica”, continúa explicando el director.

“En su propia casa han creado el Museo del Ovni, donde tienen cosas increíbles y ahí filmamos parte de la película”.

Selva Almada, la reconocida escritora, ha partcicipado en la escritura del guión y también tiene parte del filme con su voz.

“La historia de esta afición comienza en Caleta Olivia donde vivían hace muchos años, cuando aparece un ovni, a partir de allí Silvia, se traslada a la zona de Victoria , Entre Ríos y empiezan a indagar sobre este tema. Eligen este lugar porque había antecedentes de ese tipo de apariciones en particular en la zona llamada Laguna del Pescado”, relata Schonfeld.

“Hoy, mucha de su tarea pasa por comprobar hechos o descartar apariciones equívocas que pueden ocurrir por la misma topografía del suelo”

“En la actualidad Silvia, la madre tiene unos 84 años y Andrea, su hija unos 55 años, es enorme el entusiasmo que las mueve, viajan, son activas en redes, se comunican con distintos puntos, ese proyecto las mantiene vitales y lúcidas”.

“Siempre me interesó la ciencia ficción y siempre esperé que aparezca un OVNI o algo así, es un tema complejo pero en los últimos dos años hubo mucha movida con respecto a esta cuestión. EEUU desclasifica material y detrás de los OVNIS hay una guerra fria, intensa, en la búsqueda de nuevas armas y tecnologías” comenta el director. “Hay elementos, aleaciones, metales raros y otros que tienen en su museo estas dos mujeres que invita a analizar muy profundamente este tema”.

Escuchá la entrevista completa realizada el sábado por la noche en el programa “Lo mismo…pero distinto” de 21 a 0 hs por Radio Universidad AM 580

Vemos el avance del documental:

Sobre el Director:

Maximiliano Schonfeld: escribió y dirigió Germania (2012), La Helada Negra (2015), el documental La Siesta del Tigre (2016), Jesús López (2021) y el documental Luminum (2022).

Sus películas fueron seleccionadas en festivales tales como Berlinale, San Sebastián, Bafici, La Habana, DocLisboa, Vissions Du Reèl, entre otros.

“Pensamos en Luminum como la segunda parte de La Siesta del Tigre. De personas que buscan debajo de la tierra o en un cielo estrellado algo a que aferrarse y que los haga sentir vivos. Y de esa fe nace el amor por los compañeros de búsqueda, de la amistad como el mayor misterio y de las luces del río Paraná como destellos de la poesía entrerriana” ha dicho sobre su película.