Mientras se exhibe durante todo mayo en el MALBA, Buenos Aires y luego de ser premiada como la mejor película cordobesa en el Festival Internacional de Cine Independiente (FICIC) de Cosquín, “Las cosas indefinidas” se estrena en Córdoba.

Y será en la pantalla del querido Cineclub Municipal “Hugo del Carril”, Bv. San Juan 49, este jueves a las 20,30 con presencia de su directora, María Aparicio y otros integrantes del equipo que llevó adelante este trabajo que está cosechando elogios de parte del público y la crítica.

El Ficic es un espacio fundamental como todo lo que hace Roger Koza, comienza aseverando Maru Aparicio, quien, coincidentemente con la presentación de su película en dicho festival, estuvo acompañándola en el estreno en el Malba, Buenos Aires.

La película se estrenó el año pasado en Marsella y luego siguió por varios países del mundo: Alemania, España, Chile, en Corea del Sur, pronto irá a México, para la directora compartir con públicos tan diversos en muy alentador en estos momento tan difíciles para la cultura.

La llegada a públicos diversos

Siempre es un misterio el porqué una película llega a distintos espectadores, asegura. El filme gira en torno a tres temas: el cine, la amistad y el duelo, motivos que pueden motivaar conexión con quienes estén dispuestos a encontrarse con lo que se propone desde la historia.

Dedicada a Pablo Baur:

Sí, confirma María, está dedicada a Pablo Baur, cineasta, documentalista, una persona muy cercana y protagonista de la escena cinematográfica de Córdoba. Era docente de escuelas primarias, enseñaba cine a niños y en ámbitos de formación documental. Falleció repentinamente, fue fundamental en mi formación y su partida me hizo reflexionar sobre varios temas: la amistad, las ausencias, la memoria. Es en homenaje a su memoria. No es una película autobiográfica, pero hay cosas de mi vida personal que aparecen tamizadas por la ficción.

Un hallazgo: Ramiro Sonzini

No se dedica a la actuación, pero es programador, está a cargo de una revista especializada y además es mi pareja cuenta María, es una película familiar. Hacemos las películas como podemos, a veces con más, a veces con menos recursos, reconoce la creadora, esta película fue pensada durante la pandemia. Ante la incertidumbre de cómo seguiría el rodaje de cine luego de aquel momento pensamos en producirla con lo que teníamos a mano: nuestras casas de locaciones y gente bien cercana, como Ramiro y Eva y se dio de manera muy natural. Me gusta que me digan que Ramiro está bien en su rol, agrega Aparicio.

Estaremos en las funciones del Cineclub Municipal:

El estreno es el jueves 16 de mayo con dos funciones, vamos a estar con el equipo de producción y los actores en la proyección de las 20,30 hs y luego durante los días siguientes vamos a apoyar con nuestra presencia especialmente los horarios de las 18 y las 20,30 para conversar con el público, confirma María.

En el Malba:

Teníamos dudas sobre la asistencia de público ya que no somos de Buenos Aires, sin embargo hubo mucha gente y se produjo un diálogo muy interesante con los presentes. Es cine dentro del cine y esa situación genera muchos interrogantes.

La música:

“Las cosas indefinidas” tiene dos canciones de Miguel Saravia, cantautor de los 60 que murió muy joven. Usamos dos temas que encontramos en YouTube y que no figuran en Spotify: “Vuelve” y al final “Imagen de mí mismo”. Dimos con él por un amigo y buscamos luego más discos de su producción. Me da felicidad escuchar su música y haberlo rescatado. Estas canciones provocan mucha curiosidad en la gente que ve la película.

Además aparece la cantante Guadalupe Gómez quien interpreta con su guitarra el tema “Alúmbrame".

Breve referencia sobre el músico Miguel Saravia:

El 25 de Mayo de 1989 fallece Miguel Alfredo Saravia, en Ciudad de Buenos Aires. Cantor, autor y compositor.

Su lugar de su nacimiento circunstancial, fue en San Luis, su padre, Samuel Saravia, era originario de Cerrillos, en Salta y este fue el lugar donde se crio.

En la década de 1960, en la Ciudad de Salta, inicia su carrera profesional.

En Buenos Aires, canta en Radio Belgrano y participa del programa televisivo: “Escala musical”.

Se desempeño como director de una de las comisiones del Senado de la Nación

Reconocido como uno de los grandes folkloristas, que dieron nuevo rumbo a la música argentina, combinando sus atributos musicales con su aspecto y modales propios de un caballero, muy pronto gano adeptos en todos los estratos sociales, que no dudaron en apoyar el movimiento musical que le habría de dar lustro y que él llamaba “Nueva Forma”. Su estilo que estuvo signado por influencias tan variadas como la de Vinicius de Moraes, Astor Piazzolla, el “Mono” Villegas o Joao Gilberto.

Tenia 46 años de edad, cuando falleció, victima de un cáncer pulmonar.

Es autor de varias obras entre las que señalamos: Bagualero soy – Cuida tu país (con Robustiano Figueroa Reyes) – De que me sirve (con Ben Molar) – Disonancias (con Edmundo Rivero) – La cerrilleña – Niña americana (con Adalberto Otero) – Tierra salteña – Zamba del coya, entre otras.

