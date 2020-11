En agosto pasado, Mario Pereyra era entrevistado por la periodista local Gabriela Origlia para el diario La Nación, la que se constituiría en la última nota brindada a un medio nacional.

Entre lo que destacó fue el intercambio de conceptos que hace un tiempo mantuvo con el presidente Alberto Fernández que fue muy comentado. Pereyra hizo referencia a que su voz no estaba pasando su mejor momento pero aún se sentía capacitado de preguntar en forma directa .

Textualmente contó:"Yo no podía hablar, me costaba, hablaba con voz bajita pero no iba a dejar de hacerle nota porque se las hice a todos. Fui el primero en preguntarle a Néstor dónde estaban los 500 millones de dólares y los que estaban con él se fueron indignados de la radio. Se fueron todos puteando. A Menem le dije por qué se rodeaba de gente que lo llevaba a la destrucción y también el entorno se enojó. ¡Por qué no le iba a decir a este hombre, a Fernández, lo que pensaba? Cuando me metí en la nota él me planteó 'yo a usted no lo conozco'. ¿Cómo no me conoce? No habíamos hablado mucho, dos o tres veces pero, pobre no puede con su genio, hoy dice A y mañana dice B, pero no mañana dentro de 10 meses, literalmente mañana."

En ese reportaje brindado al diario nacional, se autodefinió como liberal, de centroderecha, tradicionalista en muchos ámbitos.

Hizo alusión al cuestionamiento que oportunamente le hiciera a Mauricio Macri: le reclamó por la situación económica.

"A ese niño, a Mauricio, le dije al aire: 'si vos no reaccionás, perdés'. El tipo habrá pensado: 'cómo me dice eso si tenemos una asociación de ideas; ideas muy parecidas, y me mata' (Sic)

Su paso por la televisión:

Aún se comenta la nota que hiciera hace veinte años en su paso por la televisión en el programa titulado "Qué domingo!, a Luciano Benjamín Menéndez, ex exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, quien murió en 2018 con 13 condenas a perpetua por estar involucrado en unas 800 causas por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Fue uno de los pocos que pudo entrevistarlo y ese diálogo -en el que fue concesivo- lo persigue hasta hoy. Los kirchneristas lo acusan de "facho" y señalan su supuesta amistad con Mauricio Macri. A Pereyra eso no lo desvela. No oculta su buen vínculo con el expresidente ni su oposición a los K y al peronismo en general, expresiones vertidas también en el diario La Nación. Inclusó contó la intención de compra de su medio por parte de Electroingeniería, hace tiempo y su rotunda negativa a vender la radio.

Luego de hacer hincapié a la historia del medio y al método de trabajo y extensión hacia los más diversos y distantes puntos del país, en el año centenario del medio ante la siguiente pregunta, el comunicador se explayó de esta manera:

-La radio se va transformando y hay quienes pronostican que el formato tradicional dejará de existir. ¿Cuál es su opinión? preguntó La nación.

Mario Pereyra respondió: Cuando se vayan todos, la que va a apagar la luz es la radio. Es el medio que se sigue escuchando en los colectivos, en el auto, mientras se trabaja, en los camiones. La radio es la que está siempre, la gran compañía. Los camioneros hicieron notable a Rivadavia; en su mejor momento ellos eran los grandes escuchas. Por la radio se sigue el deporte, el espectáculo, los recitales. Nosotros transmitimos todo, de punta a punta del país; todos los festivales. El verano es muy fuerte, nacimos en ese operativo y sigue siendo un gran atractivo. Viajamos por todo el país y el mundo, tenemos corresponsales en México, Estados Unidos, España e Italia. Somos distintos a todas las radios del país.

(Fuente: La Nación)