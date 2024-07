El famoso conductor de televisión Alejandro Wiebe, conocido como Marley, ha confirmado emocionado que será padre nuevamente, esta vez de una niña. Después de un intento fallido el año pasado, Marley ha compartido esta feliz noticia con sus seguidores. La noticia fue inicialmente revelada por Ángel de Brito en su programa LAM.



De Brito expresó: “Va a ser papá nuevamente Marley”, detallando el deseo de Marley de expandir su familia. “Hace rato que quería ser papá nuevamente. Hubo el año pasado un intento que no prosperó y ahora sí”. Según De Brito, el embarazo ya ha alcanzado las 17 semanas, y Marley ha decidido que su hija nacerá en Oklahoma, Estados Unidos. El conductor se trasladará a Norteamérica junto a su hijo Mirko, nacido en 2017, para estar presente durante el nacimiento y el proceso de papeleo posterior.



Además, reveló que la futura hija se llamará Milenka, un nombre de origen ruso que significa “mi pequeña”. La gestante, una mujer rusa, sigue la tradición iniciada con el nacimiento de Mirko. Sin embargo, esta vez, la donante de los óvulos no es la misma, sino una joven modelo conocida de la anterior, quien tuvo que abstenerse debido a problemas de salud.



Marley compartió más detalles con su amiga Florencia Peña en un reporte de Eltrece, explicando que está en la fase de selección de embriones y que ha optado por que el bebé sea una niña. “Estamos en la etapa en la que ya hay varios embriones y voy a elegir que la bebé sea mujer. Están haciendo los tests genéticos y me van a decir cuáles son varones y cuáles son mujeres”, explicó.



El proceso de selección de la nueva madre subrogante fue complicado, ya que Brittany, quien gestó a Mirko, no pudo repetir la experiencia debido a problemas de salud. Brittany había sufrido complicaciones durante el nacimiento prematuro de Mirko, lo que la llevó a decidir no participar en un nuevo embarazo.



Marley, siempre sincero y transparente, expresó su gratitud por la nueva oportunidad de ser padre y la alegría que siente ante la llegada de Milenka. “La verdad es que, a diferencia de la otra vez que tenía un solo embrión, esta vez tengo la suerte de que hay muchos embriones, así que los puedo donar. ¡No voy a tener tantos hijos!”, bromeó.



Este emocionante capítulo en la vida de Marley promete estar lleno de amor y nuevas aventuras, mientras se prepara para dar la bienvenida a su hija Milenka, sumando así un nuevo miembro a su querida familia.

(Fuente Los Andes)