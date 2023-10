“Elegí el teatro por la transformación, por lo que implica, por esa conversión que se produce en el actor arriba del escenario. Eso tiene el teatro, nos agudiza la mirada y podemos a veces, ver más allá de lo que ven nuestros ojos" así comienza la conversación Mauricio Dayub cuando le planteamos el efecto renovador que produce en el espectador su obra “El equilibrista” con la que visitó varias veces los escenarios de Córdoba.

Este lunes 2 de octubre llega al Teatro Real con “El amateur” un obra que ya tiene 25 años,"la primera obra que escribí, cuenta el actor, una obra que cambió la percepción de los demás sobre mí, hasta ese momento me costaba que el medio se interesara por lo que yo hacía y El amateur ganó 17 premios, se hizo una película, se hicieron dos versiones del libro. Recuerdo que estuve ternado con Carlos Gorostiza y con Roberto Cossa y gané el premio “María Guerrero” un premio que en ese momento era un pasaje a España que me permitió abrir mis posibilidades y ver teatro en Europa.

Y continúa relatando: "El amateur ha sido muy importante en mi vida y fue una decisión hacerla de nuevo, esta es la segunda temporada de la nueva versión y lo hice porque lo que narra, la historia no está pudiendo ocurrir en la Argentina. La historia de alguien que cumple un sueño pero al mismo tiempo le cumple el sueño al otro, a los demás. Viendo lo que ocurre en nuestro país, tengo la sensación de que no estamos pudiendo creer, confiar, no estamos creyendo en que nuestro sueño sea posibe porque tampoco estamos creyendo en el sueño que nos proponen los demás . Y El amateur habla de ésto, es parecido a El equilibrista en el sentido de que es divertido y al mismo tiempo es conmovedor y produce algo extraordinario en el público y a mí en el escenario: tiene un empuje tan esperanzador, tan hermoso que en este momento, cuando termina el espectáculo y salimos a encontrarnos con la gente en el hall del teatro recibimos mucho agradecimiento. Porque son tiempos difíciles vemos que el logro no lo cumple quien debería cumplirlo sino quienes ya hemos decidido que no pueden y derribar ese prejuicio nos emociona mucho más ,

-Qué cambiaron de El amateur 25 años después, para esta nueva versión ?

Dayub comenta: nos planteamos no repetir, hacer un nuevo espectáculo, con el director Luis Romero que es el mismo, con Jaime Roos que le hizo la música original, con Graciela Galán que es la misma escenógrafa de El equilibrista, un equipo con el que vengo trabajando desde hace muchos años".

“Nos dimos cuenta de que los tiempos de la mirada del público de hace 25 años había cambiado, que había una velocidad que no tenía el espectáculo, que había algunas palabras que significaban cosas distintas, es increíble pero en aquel momento que los personajes representaran a la clase baja y que en algún momento nombraran a Perón, implicaba algo que hoy ha cambiado muchísimo, hoy divide aguas, nos separa y este espectáculo une, al decir de muchos “cierra la grieta”. Hice una revisión del texto, la esencia de la obra es la misma pero hay pequeñas modificaciones rítmicas y escenográficas porque ahora necesitamos ver más de lo que veíamos antes. Hemos trabajado como si fuera un proyecto nuevo”.

Y recuerda: “El amateur" no estuvo en Córdoba; con “El equilibrista” cerré la edición del Festival del Mercosur antes de la pandemia que fue una función extraordinaria por eso voy con mucho orgullo y responsabilidad a abrir el Festival y luego hice dos funciones en la Sala de las Américas a sala llena y luego volví para una tercera".

“En esta obra hay que batir un récord y el espectador lo ve ahí, es extraordinario cómo se logra que eso ocurra, es exigente pero es mi forma de trabajar: mis espectáculos son un poco atléticos, me va esa definición que hizo alguien que dice que “el actor es un atleta del corazón” me va ese concepto, es salirse de ese teatro que resulta un poco repetido, donde la realidad se repite demasiado, me gusta ir más por el lado de la imaginación”.

Y finaliza con una anécdota: “Recuerdo a una señora espectadora, cuando hace poco salimos al hall de un teatro me dijo “En tiempos de inteligencia artificial, sentí que Ud. nos humanizaba por una hora y cuarto” parece que es rarísimo pero qué sencillo es ser como somos: humanos, sin embargo cada vez nos alejamos más de esa posibilidad” concluye reflexionando el actor.

El dato:

“El amateur, segunda vuelta”, el lunes 2 de octubre. 20.30 hs. Teatro Real

Compañia Chacarerean Teatro (Buenos Aires)

Edad recomendada: más de 13 años.

Entradas desde 1.000 pesos a 4.000 pesos en Autoentrada y Boletería del Teatro Real.

De qué trata…

Esta es la obra emblemática de Mauricio Dayub. El Pájaro y Lopecito, sus protagonistas, logran encontrar un objetivo común y arriesgan todo lo que tienen para lograrlo. Juntos producen un milagro: que el sueño de uno se transforme en el sueño del otro. La amistad, la pasión y dar la vida sin esperar nada a cambio. Esa es la esencia de “El amateur”.