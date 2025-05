El mundo del streaming renueva sus contenidos y hacemos un repaso por lo que llega a Max esta semana.



Entre lo mas destacado llegan a Max las películas Mickey 17 o Crisis de fe; nuevos episodios de las nuevas temporadas de las aclamadas series The Last of Us y Hacks, y el estreno de Batman Ninja vs. la Liga Yakuza para los fanáticos de la animación.

Mirá los estrenos de la semana:

Del 18 al 24 de mayo

Mickey 17



Película / Warner Bros. Pictures

Estreno: 23 de mayo

Del escritor/director ganador del Premio de la Academia por Parásitos, Bong Joon Ho, llega su experiencia cinematográfica innovadora, Mickey 17. El improbable héroe, Mickey Barnes (Robert Pattinson), se encuentra en la extraordinaria circunstancia de trabajar para un empleador que exige el compromiso máximo con el trabajo… morir, para ganarse la vida. Elenco: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette y Mark Ruffalo.



Créditos: Escrita y dirigida por Bong Joon Ho, Mickey 17 es producida por Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Bong Joon Ho y Dooho Choi. Los productores ejecutivos son Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd y Marianne Jenkins.

Crisis de fe



Película / Sony Pictures

Estreno: 23 de mayo



La vida de un cantor (Jason Schwartzman), que pasa por una crisis de fe, da un giro inesperado cuando su maestra escolar (Carol Kane) reaparece como su nueva estudiante de bat mitzvá. Elenco: Jason Schwartzman, Carol Kane, Caroline Aaron, Robert Smigel, Dolly De Leon, Madeline Weinstein y Matthew Shear.



Créditos: Dirigida y escrita por Nathan Silver, la película también cuenta con el guion de C. Mason Welles y la producción de Tim Headington, Theresa Steele Page, Nate Kamiya, Adam Kersh y Taylor Hess.

Batman Ninja vs. la Liga Yakuza



Película / Warner Bros. Animation

Estreno: 22 de mayo



Batman y sus aliados luchan para salvar a Ciudad Gótica de la Liga Yakuza, un grupo de individuos con superpoderes parecidos a la Liga de la Justicia. Elenco: Akio Ôtsuka, Yûki Kaji, Ayane Sakura y Kôichi Yamadera. Créditos: Dirigida por Jumpei Mizusaki y Shinji Takagi a partir de un guion de Kazuki Nakashima, con diseño de personajes de Takashi Okazaki y música de Yugo Kanno.

Pee-wee Herman: detrás del personaje



Docuserie / HBO Original

Estreno: 23 de mayo

Pee-wee Herman: detrás del personaje es una docuserie original de HBO compuesta por dos episodios. A partir de una entrevista reveladora con Paul Reubens, el hombre detrás del icónico personaje Pee-wee Herman, la serie ofrece el retrato definitivo del actor y abre una ventana a aspectos de su vida personal que nunca antes habían sido compartidos.



Elenco: Las entrevistas incluyen a la hermana Abby Rubenfeld, los artistas Gary Panter y Wayne White, los actores Lynne Stewart, John Moody, Alison Mork, Natasha Lyonne, S. Epatha Merkerson, Laurence Fishburne, Debi Mazar, David Arquette, Laraine Newman y Cassandra Peterson, y los cineastas Tim Burton y Judd Apatow.



Créditos: Dirigida y producida por Matt Wolf; producida por Emma Tillinger Koskoff; producida por Emma Tillinger Koskoff, Ronald Bronstein, Eli Bush, Benny Safdie, Josh Safdie, Paul Reubens, Candace Tomarken y Kyle Martin. Para HBO: Nancy Abraham, Lisa Heller y Sara Rodríguez son las productoras ejecutivas.

Y además…

Crímenes al desnudo, temporada 2 | Estreno el 20 de mayo

Rasgos de un psicópata, temporada 5 | Estreno el 20 de mayo

Derrota a Bobby Flay, temporada 35 | Estreno el 21 de mayo

Todo en 90 días: diarios en pandemia, temporada 6 | Estreno el 21 de mayo

Miedo profundo | Estreno el 21 de mayo

La noche del demonio: capítulo 3 | Estreno el 21 de mayo

Finales de temporada

Minha vida é um circo, temporada 2 | Final de temporada el 20 de mayo

Encontrados, temporada 2 | Final de temporada el 22 de mayo

Conan O’Brien de visita, temporada 2 | Final de temporada el 22 de mayo

American Ninja Warrior, temporada 13 | Final de temporada el 24 de mayo

Fiebre del oro, temporada 15 | Final de temporada el 23 de mayo

Revista People investiga, temporada 8 | Final de temporada el 19 de mayo

Selección especial de la semana

¡Feliz día, Sherlock!

Cada 22 de mayo, el mundo celebra el Día de Sherlock Holmes, en honor al nacimiento de Sir Arthur Conan Doyle, el brillante autor que dio vida al detective más famoso. Sherlock Holmes no sólo ha dejado una huella imborrable en los libros, sino que también se ha convertido en uno de los personajes más representados en el cine y la televisión. Celebra este día disfrutando en Max de algunas de sus interpretaciones más memorables, protagonizadas por Robert Downey Jr.: Sherlock Holmes y Sherlock Holmes: juego de sombras.