“Gordillo 20 años” es el espectáculo de Miguel Martín, con su personaje del Oficial Gordillo, que está exhibiendo en Carlos Paz en esta temporada de verano.

El artista visitó los estudios de Canal 10 de Córdoba, para anunciar que llegan las últimas funciones de su obra, los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 en el Teatro Luxor (Libertad 211, en Carlos Paz). Ver entradas aquí.

La obra del Oficial Gordillo lidera la cantidad de espectadores en la cartelera teatral de Carlos Paz, de la presente temporada de verano en Córdoba.

Su personaje del Oficial Gordillo se ha convertido en un ícono del humor argentino, caracterizado por su peculiar manera de hablar, su vestimenta extravagante y sus hilarantes ocurrencias. A través de este personaje, el actor argentino Miguel Martín ha logrado conquistar el corazón de miles de espectadores, quienes lo han seguido tanto en sus presentaciones en vivo como en sus participaciones en televisión y cine.

Su talento versátil le ha permitido ganarse el reconocimiento y el cariño del público, convirtiéndolo en uno de los humoristas más queridos y respetados de Argentina.

Mirá la entrevista con el Oficial Gordillo:

“Yo me animé", la inspiradora historia de Miguel Martín Gordillo: de la soda familiar al escenario del humor

El artista comparte cómo se lanzó a llevar una vida como artista en nuestro país. Miguel destaca que desde pequeño él sentía que estaba predestinado a continuar con el mandato familiar de seguir el emprendimiento que desarrollaba su padre para la mantener el hogar.



En diálogo con Cba24N, Miguel Martín nos cuenta cómo fue ese momento en que decidió dedicarse a la actuación y al humor: “¡Yo me animé!” haciendo referencia a dedicarse a lo que nos hace feliz en la vida.



“Cuando era chico, yo tenía la vida predestinada a la empresa familiar, al negocio de la soda en mi pueblo, en Famaillá (Tucumán). Ya tenía elegido el camioncito con el que iba a hacer el reparto. La casita de barrio…. yo iba por ahí y me animé a hacer un curso de teatro, a despuntar el vicio en la escuela en ese momento”, comparte Gordillo y continúa: “Los primeros que te ponen traba son la propia familia. Mi papá me decía: “con eso te vas a morir de hambre, buscate un trabajo de verdad”... Entonces tenía el trabajo de verdad, soy Analista de Sistemas. Cerca de los 23 años empecé a hacer teatro y a los 28, renuncié al trabajo “de verdad” de Sistemas, y me dediqué a los que me gustaba hacer”, recordando con entusiasmo ese gran paso en su vida.

“Ya tengo 20 años de carrera y estoy muy contento de poder hacer lo que uno ama”, cuenta Miguel y deja un gran consejo para todo el público: “Si vos tenes un don, dale para adelante porque Dios te dio algo para que seas feliz, y si haces feliz a los demás, ¡mucho mejor!”.

Mirá la entrevista del Oficial Gordillo en “El Bar del 10” de Canal 10:

Con un estilo único y original, el actor que interpreta al Oficial Gordillo continúa deleitando a sus seguidores con su humor fresco y desenfadado, consolidándose como una figura imprescindible en la escena del entretenimiento argentino y dejando una huella imborrable en la historia del humor en su país.