El virtuoso guitarrista de jazz y compositor estadounidense, presenta concierto en nuestra ciudad junto a su banda.



Córdoba recibe una visita de lujo: el gran Mike Stern estará subiendo al escenario de Studio Theater, este domingo a partir de las 21.

En diálogo exclusivo con Cba24N, el talentoso Mike Stern, nos cuenta qué significa la música en su vida: “Podría decirte que no es solo una profesión, es mucho mas que eso. Toda mi vida me la he pasado tratando de mejorar mi toque con la guitarra, y te diría que es una búsqueda infinita, sin límites hasta el dia de hoy sigo estudiando”.

El show en Córdoba, contará con Mike Stern Band: Mike Stern (Guitarra), Leni Stern (Guitarra y Voz), Javier Malosetti (Bajo), Bob Franceschini (Saxo), Juan Chiavassa (Batería).



Se trata de una de las bandas más intensas del mundo, con cinco de los mejores músicos de jazz, rock y funk del planeta. Cualquier grupo liderado por Mike Stern, una leyenda oficial de la guitarra (Ganador Guitar Player Magazine Certified

Legend en 2012), es definitivamente uno de los imperdibles para ver en vivo.

Mike Stern es un guitarrista de jazz y compositor estadounidense nacido el 10 de enero de 1953 en Boston, Massachusetts. Es conocido por su virtuosismo en la guitarra eléctrica y su estilo único que fusiona el jazz con el rock, el blues y otros géneros musicales.



Stern comenzó a tocar la guitarra a una edad temprana y estudió en el Berklee College of Music en Boston, donde perfeccionó su técnica y desarrolló su comprensión del jazz y la música improvisada. Después de graduarse, comenzó a tocar profesionalmente con varios músicos de jazz destacados, incluidos Billy Cobham, Miles Davis, Jaco Pastorius y David Sanborn.

Su asociación más notable fue con Miles Davis, con quien tocó desde principios hasta mediados de la década de 1980. Su participación en la banda de Davis en álbumes como "Man with the Horn", "Star People" y "Decoy" le dio una amplia exposición y le ayudó a establecerse como uno de los principales guitarristas de jazz de su generación.



En su carrera en solitario, Stern ha lanzado numerosos álbumes aclamados por la crítica, como "Upside Downside", "Time in Place" y "Between the Lines", que muestran su habilidad para mezclar elementos de jazz, rock y fusión en un estilo distintivo.

Además de su trabajo como líder de banda, Stern ha colaborado con una amplia gama de artistas, incluidos Michael Brecker, Pat Metheny, John Scofield y muchos otros. Su influencia en la música contemporánea es innegable, y su legado como uno de los guitarristas más influyentes del jazz moderno está firmemente establecido.



A lo largo de su carrera, Stern ha ganado numerosos premios y reconocimientos, incluidos varios premios Grammy. Continúa siendo una figura prominente en la escena del jazz, actuando en todo el mundo y enseñando a nuevas generaciones de músicos en clínicas y talleres. Su dedicación a la excelencia musical y su pasión por la improvisación continúan inspirando a músicos y oyentes por igual.

La música como una búsqueda infinita, sin límites

Mike Stern mantuvo una exquisita entrevista con Cba24N donde nos cuenta sobre su presente musical y su felicidad por interpretar la música desde el corazón, como le aconsejó en algún momento su colega, el increíble Mile Davis.

-Su interpretación artística ha sido elogiada por su técnica impecable, su sentido melódico y su capacidad para improvisar de manera brillante. ¿Cómo define su estilo musical?

Creo que nuestra generación de guitarristas, estuvo influenciada por guitarristas como Jimi Hendrix, B.B King, Jimmy Page, Wes Montgomery o Jim Hall desde otro lado. Quiero decir, siempre habrá algo de rock en mi música, y el Jazz ha sido una música que nace de la fusión entre ritmos africanos y armonias europeas, lo cual no es extraño que se haya fusionado con el pop o el rock años mas tarde.



-¿Cómo se está preparando para su próximo show en Córdoba?



¡Con muchas ansias!. Argentina tiene un público muy respetuoso, y siempre han sido muy entusiastas con mi música, ya ni recuerdo cuantas veces he tocado en Córdoba, pero si recuerdo que siempre la pasé muy bien tanto arriba como abajo del escenario.

Un show increíble de una banda explosiva en un escenario fantástico

El talentoso artista que trae su magia y entusiasmo más vivo que nunca a Córdoba, nos prepara para vibrar junto a sus cuerdas en su próxima actuación en Córdoba. Quisimos que nos adelante alguna sorpresa que podrán degustar quiénes tengan el privilegio de verlo bien de cerca, y Stern nos preparó para su gran concierto: “Solo te diré que se abrochen los cinturones, es una banda increíble, daremos mas de un cien por ciento. Estoy muy contento de estar tocando con estos músicos”.

Luego, el compositor nos expresa su admiración por los integrantes de su mágica banda: “Juan Chiavassa toca conmigo en Nueva York desde la pandemia, es un batero explosivo pero con mucho swing, me encanta tocar con él y que hayamos podido conmbinar en este tour. Bob Franceschini es uno de mis saxofonistas preferidos y tengo la suerte de tocar con él, hace mas de 20 años”.



Sobre el bajista argentino Javier Malosetti, comparte: “Estoy muy expectante de tocar junto a él. Me ha impresionado mucho su forma de tocar y todos me han hablado maravillas de Malosetti”.



Por su parte, Leni en guitarra y voz, es la pareja de Mike e integrante de la banda que llega a Córdoba. Mike describe: “Leni, aporta muchos colores, ya lo verás, tocará no solo la guitarra sino tambien el Ngoni. Te aseguro que daremos mas que un cien por ciento".



Stern asegura que este show “¡Será un combo explosivo de Jazz, Funk, Rock, y quien sabe colores de música Africana!”

-¿En qué etapa de su vida musical siente que está atravesando?



Como si fuera la primera vez que toqué, sigo con la misma motivación, y ganas de mejorar y aprender.

-¿Qué recuerdos tiene de su amistad y vida profesional junto al gran músico Miles Davis?



La primera vez que estuve con él, fue para la grabación de “A man with the Horn”, fue el primer disco de Miles, tras largos varios años de ausencia. Ese dia fue la primera vez que toqué con Miles, solo se presentó y entramos a grabar, con muy pocas indicaciones, quizás ese fue el mérito de Miles, ser un lider y formador, pero con pocas palabras. Hicimos solo una toma, y ¡eso quedó en el disco! No podia creerlo, pero asi era Miles, exigia que toques con el corazón y que estés al servicio de la música.



Creo que Miles fue un artista como Dali o Picasso, trascienden mas allá de su arte. Miles ha influenciado no solo a músicos.

-¿Puede adelantar cómo será su próximo disco?



Estoy muy contento con los resultados, si todo sale bien, saldrá en setiembre.

Todos los músicos tocaron con el corazón y al servicio de la música, que es lo que pretendo siempre de los músicos con los que colaboro. Estuvieron Richard Bona, Dennis Chambers, Antonio Sanchez entre otros, la música fluyó en el estudio y eso es lo importante.

Sobre las ciudades y países que visitará Mike Stern próximamente junto a su banda, nos cuenta: “Por Rosario, Cipolletti, Montevideo, Santiago de Chile, Mendoza. Estamos muy contentos de esta gira, grandes amigos, lindas ciudades, increíbles músicos, ¿qué más?”, expresa el talentoso guitarrista y compositor de 71 años.



Mike comparte su felicidad por hacer lo que le gusta en la vida, por hacerlo con el corazón y poder llevarlo hacia una mixtura de latitudes, así como sus melodías, su estilo, su magia y virtuosismo para interpretar un instrumento que nos transporta y nos eleva a mundos increíbles.

Los cordobese tendremos la posibilidad de disfrutar el show de Mike Stern en Studio Theater (Rosario de Santa Fe 272, Centro de la ciudad). Las entradas se consiguen en edenentradas.com.ar.