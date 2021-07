Soda Stereo permanece vigente y en la lucha para mantenerse en esa posición. Ahora es posible ver Danza Rota, el video clip animado de la canción que pertenece al segundo disco de la banda Nada personal.

Su realizador, Nicolás Bernaudo, dijo sobre este video a La Viola: "Decidimos trabajar en otro mundo que no tuvo que ver con 1986. Me basé en una visual que usamos para ‘Danza rota’, en la gira ‘Me verás volver’ (2007) donde aparecía en las pantallas gigantes una chica bailando, que en aquel momento no se le veía completamente la cara, pero sí la parte de la nariz y los labios. Cantaba a dúo con Gustavo (Cerati). Él la presentaba y saludaba en los recitales. Se convirtió en algo interesante. La gente preguntaba quién era esa chica. Un clip donde ella es la protagonista central y va llevando el hilo mezclado con imágenes del show".

Se trata de la cuarta entrega de esta serie de videos. La cuarta, pero no la última ya que se esperan nuevos en las próximas semanas.