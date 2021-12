En tiempos en los que las comedias nunca son suficientes, Hulu hace su apuesta a un spin off de la exitosa How I Meet your Mother.

La serie original que narraba la historia de un hombre que le contaba a sus hijos cómo había conocido a su mamá fue un verdadero éxito. Con nueve temporadas, el efecto de la narración del pasado y la trama centrada en los años de juventud de ese padre nos hizo recorrer situaciones de lo más disparatadas y divertidas.

Ahora lo fórmula se repite en How I Meet your Father, pero intentaremos conocer al padre de unos niños y para ello viajaremos al 2021 y podremos conocer a un nuevo equipo de amigos concentrados en divertirse y encontrar el verdadero amor. La cantante y actriz Hilary Duff será Sophie, la protagonista, quien junto a Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma prometen divertirnos por algunas temporadas.

El show llega a Hulu el 18 de enero de 2022, y quizás podamos disfrutarla en alguna otra plataforma. Mientras tanto, el adelanto nos deja con ganas de más.