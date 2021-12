Frank Sinatra, el hombre de la voz inconfundible, los ojos de azul profundo y de la vida misteriosa es una de las personas del mundo del arte más influyentes del siglo XX, y ahora habrá una serie biográfica que acercará su figura a nuevas generaciones.

Deadline confirmó que ya iniciaron las negociaciones por los derechos de una serie que será producida por Bill Condon, productor detrás de exitos como Chicago o La Bella y la Bestia.

La ficción sobre Frank tendrá acceso a todos los títulos que pertenecen al legado del músico y estará producida también por su hija, Tina Sinatra. Aunque por el momento no sabemos qué plataforma se llevará los honores, sí sabemos que Lionsgate Television estará encargada del contenido de televisión y Universal Music Group tendrá la responsabilidad musical.

Su voz es de por sí razón suficiente para entender el por qué de la necesidad de esta serie biográfica ficcionada. Pero esta figura nacida en una familia de inmigrantes italianos en New Jersey, tiene mucho más para contar. Además de su prolifera carrera artística como músico y actor, Frank estuvo vinculado sentimentalmente con otras leyendas como Ava Gardner, Mia Farrow, Judy Garland, Lauren Bacall, Marilyn Monroe y Angie Dickinson.

Su linaje italiano también sumó un halo de misterio a su vida, ya que durante años se creyó que estaba vinculado a la mafia. De hecho, Sinatra fue investigado por el FBI. Hasta este momento de la historia, todo quedó como una leyenda urbana. Quizás Tina tenga algo para aclarar a la audiencia, ya que sin dudas, es una arista de su vida de la que todos querrán saber.

Ya existe una miniserie de Frank emitida en 1992 que de hecho se llevó dos premios Emmy por mejor vestuario y mejor dirección en esa categoría. En ese momento, quien encarnó el rol protagónico fue Philip Casnoff.

Netflix también tiene un documental de la vida de Sinatra titulado Sinatra: All or nothing at all. En el se recopilan anécdotas que reconstruyen su historia.

En tiempos de grandes plataformas y de bioseries de artistas con probado éxito (Luis Miguel, la serie; Selene; Sandro entre otras) la historia de Sinatra probablemente sea un botín que muchas firmas querrán ganar.