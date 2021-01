Los premios de la Academia este año tiene prevista la ceremonia para el 25 de abril. Aquí te presentamos un listado completo de los filmes seleccionados para representar a cada país en la terna de Mejor Película Internacional.

Albania: ‘Open Door’, de Florenc Papas

Alemania: ‘And Tomorrow The Entire World’, de Julia von Heinz

Arabia Saudí: ‘Scales’, de Shahad Ameen

Argelia: ‘Héliopolis’, de Djaâfar Gacem

Argentina: ‘Los sonámbulos’, de Paula Hernández

Armenia: ‘Songs of Solomon’, de Arman Nshanyan

Austria: ‘What We Wanted’, de Ulrike Kofler

Bangladesh: ‘Sincerely Yours, Dhaka’, de varios directores

Bélgica: ‘Filles de joie (Working Girls)’, de Frédéric Fonteyne y Anne Paulicevich

Bielorrusia: ‘Persian Lessons’, de Vadim Perelman

Bolivia: ‘Chaco’, de Diego Mondaca

Bosnia: ‘Quo Vadis, Aida?’, de Jasmile Zbanic

Brasil: ‘Babenco: Tell Me When I Die’, de Bárbara Paz

Bulgaria: ‘The Father’, de Kristina Grozeva y Petar Valchanov

Bután: ‘Lunana: A Yak in the Classroom’, de Pawo Choyning Dorji

Camboya: ‘Fathers’, de Huy Yaleng

Chile: ‘El agente topo’, de Maite Alberdi

Canadá: ’14 Days, 12 Nights’, de Jean-Philippe Duval

China: ‘Leap’, de Peter Ho-Sun Chan

Colombia: ‘El olvido que seremos’, de Fernando Trueba

Corea del Sur : ‘The Man Standing Next’, de Woo Min-ho

Costa Rica: ‘Ceniza Negra’, de Sofía Quirós Ubeda



Costa de Marfil: ‘Night of the Kings’, de Philippe Lacôte

Croacia: ‘Extracurricular’, de Ivan-Goran Vitez

Dinamarca: ‘Druk (Another Round)’, de Thomas Vinterberg

Ecuador: ‘Vacío’, de Paúl Venegas

Egipto: ‘When We’re Born’, de Tamer Ezzat

España: ‘La trinchera infinita’, de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga

Eslovenia: ‘Stories from the Chestnut Woods’, de Gregor Bozic

Eslovaquia: ‘The Auschwitz Report’, de Peter Bebjak

Estonia: ‘The Last Ones’, de Veiko Õunpuu

Filipinas: ‘Mindanao’, de Brillante Mendoza

Finlandia: ‘Tove’, de Zaida Bergroth

Francia: ‘Entre nosotras’, de Filippo Meneghetti

Georgia: ‘Beginning’, de Dea Kulumbegashvili

Grecia: ‘Mila (Apples)’, de Christos Nikou

Guatemala: ‘La llorona’, de Jayro Bustamante

Hong Kong: ‘Better Days’, de Derek Tsang

Hungría: ‘Preparations to be Together for an Unknown Period of Time’, de Lili Horvát

India: ‘Jallikattu’, de Lijo Jose Pellissery

Indonesia: ‘Impetigore’, de Joko Anwar

Irán: ‘Sun Children’, de Majid Majidi

Irlanda: ‘Arracht (Monster)’, de Tom Sullivan

Islandia: ‘Agnes Joy’, de Silja Hauksdóttir

Israel: ‘Asia’, de Ruthy Pribar

Italia: ‘Notturno’, de Gianfranco Rosi

Japón: ‘True Mothers’, de Naomi Kawase

Jordania: ‘200 Meters’, de Ameen Nayfeh

Kazajistán: ‘The Crying Steppe’, de Marina Kunarova

Kenia (0 nominaciones): ‘Barua (The Letter)’, de Maia Lekow y Chris King

Kirguistán: ‘Running to the Sky’, de Mirlan Abdykalykov

Kosovo: ‘Exil’, de Visar Morina

Lesotho: ‘This Is Not a Burial, It’s a Resurrection’, de Lemohang Jeremiah Mosese

Letonia: ‘Blizzard of Souls’, de Dzintars Dreibergs

Líbano: ‘Broken Keys’, de Jimmy Keyrouz

Lituania: ‘Nova Lituania’, de Karolis Kaupinis

Luxemburgo: ‘Cuentos del Rio’, de Julie Schroell

Macedonia del Norte: ‘Willow’, de Milcho Manchevski

Malasia: ‘Soul’, de Emir Ezwan

Marruecos: ‘The Unknown Sainty’, de Alaa Eddine Aljem

México: ‘Ya no estoy aquí’, de Fernando Frías

Montenegro: ‘Grudi (Breasts)’, de Marija Perović

Nigeria: ‘The Milkmaid’, de Desmond Ovblagele

Noruega: ‘Hope’, de Maria Sodahls

Países Bajos: ‘Buladó’, de Eché Janga

Pakistán: ‘Circus of Life’, de Sarmad Sultan Khoosat

Palestina: ‘Gaza Mon Amour’, de Tarzan Nasser y Arab Nasser

Panamá: ‘Operación Causa Justa’, de Luis Pacheco y Luis Franco

Paraguay: ‘Matar a un muerto’, de Hugo Giménez

Perú: ‘Canción sin nombre’, de Melina León

Polonia: ‘Never Gonna Snow Again’, de Malgorzata Szumowska y Michal Englert

Portugal: ‘Vitalina Varela’, de Pedro Costa

República Checa: ‘Charlatan’, de Agnieszka Holland

República Dominicana: ‘Mis 500 Locos’, de Leticia Tonos

Rumanía: ‘Collective’, de Alexander Nanau

Rusia: ‘Dear Comrades!’, de Andrei Konchalovsky

Serbia: ‘Dara in Jasenovac’, de Predrag Antonijevic

Singapur: ‘Wet Season’, de Anthony Chen

Sudáfrica: ‘Toorbos’, de Rene van Rooyen

Suecia: ‘Charter’, de Amanda Kernell

Sudán: ‘You Will Die at 20’, de Amjad Abu Alala

Suiza: ‘My Little Sister’, de Stéphanie Chuat y Véronique Reymond

Surinam: ‘Wiren’, de Ivan Tai-Apin

Tailandia: ‘Happy Old Year’, de Nawapol Thamrongrattanarit

Taiwán: ‘A Sun’, de Chung Mong-hong

Túnez: ‘The Man Who Sold His Skin’, de Kaouther Ben Hania

Turquía: ‘Miracle in Cell No. 7’, de Mehmet Ada Öztekin

Ucrania: ‘Atlantis’, de Valentin Vasyanovich

Uruguay: ‘Alelí’, de Leticia Jorge

Uzbekistán: ‘2000 Songs of Farida’, de Yalkin Tuychiev

Venezuela: ‘Érase una vez en Venezuela,’ de Anabel Rodríguez Ríos

Vietnam: ‘Dreamy Eyes’, de Victor Vu