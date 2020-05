via streaming

"The Great"

Llegan nuevas ficciones a todas las opciones que existen por vía streaming. Para entretenerse en esta cuarentena, mirá todos los títulos nuevos, para todos los gustos.

"The Great'. Estreno 18 de junio por StarzPlay (disponible en Argentina solo vía Apple TV). Catalina II, apodada La Grande tras su reinado, fue emperatriz de Rusia desde 1762 a 1796, cargo al que accedió luego de derrocar a su marido, el Zar Pedro III. Lideró, con una mezcla de nepotismo e ilustración, un imperio casi abismal. Parte de su historia llega como una miniserie original de Hulu escrita por Tony McNamara (el mismo de La Favorita) y protagonizada por Elle Fanning y Nicholas Hoult.

The Great (2020) | Tráiler Oficial Subtitulado | Elle Fanning y Nicholas Hoult

"El Presidente". Estreno 5 de junio por Amazon Prime Video. Esta serie dirigida por Armando Bo está centrada en todo el escándalo de corrupción que rodeó a la FIFA y a su ex presidente, Joseph Blatter. Actúan, entre otros, Andrés Parra, Karla Souza y Paulina Gaitán.

El Presidente - Tráiler oficial | Amazon Prime Video

"Siete mundos, un planeta". Estreno 5 de junio por Discovery / Flow. Tras la demora provocada por el coronoavirus, Discovery estrena finalmente esta gran miniserie documental de la BBC que se focaliza en las maravillas naturales de todo el planeta y en los desafíos que enfrentan hoy en día. Dividida en 7 episodios, uno por cada continente, la versión para Argentina cuenta con la narración en off de Juan Minujín. La cortina musical fue creada especialmente por Sia y Hans Zimmer.

Siete mundos un planeta. Tráiler

"I may destroy you" ("Puedo destruirte"). Estreno 15 de junio por HBO / HBO GO. La británica Michaela Coel (creadora de Chewing Gum) es la cara y el cerebro de esta serie que explora el mundo de las relaciones actuales, y el consentimiento, desde una historia repleta de pliegues y reveses. Su personaje se llama Arabella y tiene un repentino éxito gracias a un artículo en Internet. Rodeada de jugosas propuestas, de repente se ve enfrentada a lo peor: un abuso sexual.

I MAY DESTROY YOU | Trailer Oficial Subtitulado | #HBO

"Perdida". Estreno 5 de junio por Netflix. Es una serie española de Antena 3. Su trama gira en torno a la desaparición de una niña y la lucha que encaran sus padres para dar con la verdad. Transcurre entre España y Colombia.

Perdida : Serie Trailer l Netflix

"Godfather of Harlem". Estreno: 19 de junio por Fox Premium Series / Flow. Bumpy Johnson fue uno de los “padrinos” más famosos de Estados Unidos, sobre todo porque era negro y porque controlaba gran parte del conflictivo distrito de Harlem. Esta serie refleja su vida y cómo se cruzaron en ella ambas líneas históricas: la mafia y el movimiento por los derechos civiles de los años 60. Protagonizada por el talentoso Forest Whitaker y escrita por Chris Brancato, creador de la mega exitosa Narcos.

GODFATHER OF HARLEM Extended Trailer | Forest Whitaker EPIX Series

"Dummy". Ya está disponible en Quibi. Esta plataforma no es muy conocida. Está orientada al consumo de videos cortos (menos de 10 minutos) y en formato celular, siempre verticales. Esta es una de sus principales y más comentadas comedias. Su estrella es Anna Kendrick, que encarna a una novia como cualquier otra que un buen día no le queda otra que comenzar a entablar una extraña relación de amistad con la muñeca inflable de su novio. La creadora es la joven Cody Heller, que se basó en su propia historia personal (y la de su novio) para escribirla.