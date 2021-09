La Agencia Córdoba Cultura renueva la programación de entretenimientos con formato presencial y virtual.



Lunes 20

A las 17. Ensamblar Museos: Museo Arqueológico Cerro Colorado

Ensamble Creativo, grupo colaborador de personas mayores del Museo Evita Palacio Ferreyra de la ciudad, se propuso este año “Ensamblar Museos”, un proyecto que tiene como objetivo darle visibilidad a los museos del interior de la provincia para promover el intercambio cultural. En esta oportunidad se presenta el Museo Arqueológico Cerro Colorado, ubicado en el norte provincial, a 160 km de la ciudad, en Cerro Colorado, en el límite de los departamentos Sobremonte, Río Seco y Tulumba. El museo a cielo abierto con arte rupestre en un predio de 3000 ha es dirigido por Luis Tissera. El Cerro Colorado fue declarado Parque Arqueológico en 1957.

A las 21. Bajo el lente de Edu Soteras

Duda, Intersticio y Posibilidad es el nombre del proyecto del fotógrafo Eduardo Soteras. En sus palabras, Soteras explica este proyecto: “Una vez alguien dijo por ahí que un escritor es una persona a la cual le cuesta escribir más que al resto de la gente. En ese sentido, tal vez soy un fotógrafo: me cuesta fotografiar, y mucho. En este vídeo trato de hablar de lo que significa la fotografía para mí, y de cómo esa duda y problema y pregunta que representa me ha ido guiando a través de los distintos proyectos documentales que he realizado”.

Martes 21

Adivinanzas del MEC

Esta es una actividad digital en torno a la exposición Lugares para las Bellas Artes. Algunos recorridos entre una academia y un museo que se realiza en celebración del 125º aniversario de la Escuela de Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta” en el Museo Emilio Caraffa. Esta actividad lúdica está destinada al público general y se presenta los días martes y jueves durante los meses de septiembre y octubre y se puede participar a través de Instagram: @museocaraffaoficial

Ciclo Florum Hereditatem: Las flores invitadas. Museo Histórico Marqués de Sobre Monte - Rosario de Santa Fe 218

En primavera, el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte, propone un ciclo dedicado a las flores. Flores y plantas han sido uno de los temas más recurrentes a lo largo de la historia del arte y durante estas semanas se mostrarán algunas de las que están presentes en detalles de los objetos de la colección del museo. Paralelamente se invita a distintos espacios de la cultura: museos, bibliotecas, teatros y centros de cultura en la búsqueda de flores inspiradas en su espacio. Flores presentes en sus colecciones, flores como motivos decorativos de la construcción, adornos de molduras, flores presentes en jardines o patios, etc. Se invita a los amigos del museo a observar con una mirada diferente los objetos que guardan las salas. Actividad virtual a través de las redes del museo: FB: museosobremonte.difusion IG: @museosobremonte

Entrada gratuita con reserva previa a través del sitio autoentrada.com

A las 17. Recorrido virtual por la muestra La piedra en el pan de Marisol San Jorge

La piedra en el pan es el proyecto de Marisol San Jorge que integra la muestra De tal palo exhibida en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres. La piedra en el pan propone un cruce disciplinar entre pintura e instalación. La piedra como materia de la primera herramienta que el hombre construyó, de Basalto, también es signo de lo eterno. Y el pan como alimento cotidiano. Estos dos elementos simples están relacionados también con la idea de hogar. La artista toma estos elementos, junto a su carga de significados y aborda reiteradamente su representación simbólica con el objetivo de tornarse inestables.

A las 18.30. Cine: J´accuse: El affair Dreyfus (de Roman Polanski, Francia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

El 5 de enero de 1895, el Capitán Alfred Dreyfus, un joven y prometedor oficial francés, es degradado por espiar en beneficio de Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Entre los testigos de su humillación está Georges Picquart, al que promocionan para dirigir la unidad militar de contrainteligencia que lo investiga. Pero cuando Picquart descubre que los alemanes siguen recibiendo información secreta, se ve envuelto en un peligroso laberinto de engaño y corrupción que pone en peligro no solo su honor, sino también su vida. Repite el miércoles 22 a las 21, el jueves 23 a las 21 y el sábado 25 a las 18.30. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20. Pentagramas primaverales. Teatro del Libertador General San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Sinfónica de Córdoba presenta Pentagramas primaverales, con la dirección de Guillermo Becerra. El programa anuncia la fanfarria El paraíso y La Péri de Paul Dukas, Sinfonía n°1 en do mayor de George Bizet y Danzas húngaras n° 1, 3 y 10 de Johannes Brahms. Entradas desde 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito. Repone el miércoles 22 a las 20.

A las 20. Cine por la diversidad: Berlín '36 (de Kaspar Heidelbach, Alemania, 2009). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

La película da un buen sentido de cómo el nazismo impregnó a fondo toda la estructura de la Alemania de preguerra, inmersa en la senda de los planes del Führer de emprender una guerra que iba a incendiar el mapamundi y cambiar el sentido de la Historia. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos Produciendo: breve encuentro con Rodrigo Diaz.

Rodrigo Díaz es músico, sesionista, compositor y docente. Durante 6 años realizó un viaje junto al músico Marcos Ramírez por comunidades afrodescendientes de Uruguay, Brasil, Venezuela y Colombia donde conoció a diversos maestros del tambor destacando a Nana Vasconcelos, entre otros. Recibió un reconocimiento por parte del músico multiinstrumentista Carlinhos Brown sobre una performance publicada en el curso Introducción a la percusión: descubre la magia de los ritmos.

A las 21. Cine: Esquirlas (de Natalia Garayalde, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, lo que provocó que miles de proyectiles se dispararan y se esparcieran en los pueblos de alrededor, en una tragedia que dejaría siete muertos y centenares de heridos y afectados. Por entonces, Natalia Garayalde era una niña de doce años que vivía con su familia cerca del lugar, y todavía jugaba a filmar con la cámara de video que su padre había comprado, cuando registró los momentos inmediatos al estallido, mientras su familia escapaba de las explosiones, así como las actividades cotidianas del pueblo en los días y semanas siguientes. Veinticinco años después, aquel material captado desde la mirada cándida y sorprendida de una niña que jugaba con su hermana a hacer móviles periodísticos se convierte en un testimonio reflexivo y doloroso sobre la familia, la destrucción de una ciudad, los rastros del horror, la verdad siniestra sobre el caso y las heridas difíciles de cerrar. Con la presencia de la directora Natalia Garayalde. Repite el miércoles 22 a las 19, el jueves 23 a las 19 y el sábado 25 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

Miércoles 22

A las 12. Tiempo extra / Diálogos en el tiempo. Museo Evita – Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

Esta actividad forma parte de una acción que lleva a cabo el Ensamble Creativo, grupo voluntario de adultos mayores del museo, para reflexionar acerca de la vejez en el marco del Día mundial de las personas de edad, que se celebra el 1 de octubre. El artista urbano MËX (Sebastián Zapata Hantsch) estará a pie de obra pintando en vivo su propia versión sobre Mujeres de Segovia de Francisco Vidal (1924), una re interpretación que pondrá en diálogo ambas obras.

A las 17. Poesía con María Nahal (Alta Gracia)

María Nahal es Licenciada en Ciencias de la Comunicación. A lo largo de los años desarrolló sus búsquedas en diversas áreas, entre ellas la literatura, la fotografía, las artes escénicas, el cuerpo y el movimiento. En relación con cada proceso, entró en contacto con diversas personas que le fueron compartiendo sus experiencias y saberes como Jorge Eines, Federico Olivera, Marina Sarmiento, Lisi Estarás, Román Podolsky, Gabriel Chame, Exequiel Barreras, Isabel Pinczinger, Eugenia Almeida, entre otras. Realizó publicaciones en diarios, revistas y antologías y publicó el libro Camino.

A las 20. Con acento cordobés: Gladys Florimonte entrevista a Jenny Mackena

En este sexto capítulo del ciclo la atención se posa en las artes escénicas. Gladys Florimonte, actriz y humorista de dilatada trayectoria en los teatros de todo el país, es la encargada de entrevistar a cinco actrices, directoras de teatro y creadoras que integran, desde hace años, las artes escénicas de la provincia. Con el humor y la sagacidad que la caracterizan, a lo largo de estas conversaciones se reconstruyen historias de vida, perspectivas sobre el proceso creativo y desafíos para construir una cultura más amplia e inclusiva. Con el imponente Museo Evita Palacio Ferreyra como escenario, este miércoles 22 la entrevistada será Jenny Mackena.

A las 20. Cineclub Al Filo: Zatoichi (de Takeshi Kitano, Japón, 2003). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Japón, siglo XIX. Zatoichi es un vagabundo ciego que vive del juego y de dar masajes. Pero además es un maestro con la espada, rápido y preciso como el mejor samurai. En una ciudad en las montañas, a merced de la banda de Ginzo, Zatoichi y su fiel amigo Shinkichi conocen a un par de geishas, bellas y peligrosas. Okinu y su hermana Osei han llegado a la ciudad a vengar el asesinato de sus padres, y su única pista es el misterioso nombre de Kuchinawa. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el Atelier de Pablo Bisio

Pablo Bisio es arquitecto, dibujante y pintor. En un proceso de formación inversa, comenzó a pintar instintivamente y de manera autodidacta. A partir del 2007 empezó a estudiar en el taller de Dante Montich. Además, cursó el taller libre de Introducción a las Artes Visuales (Escuela Provincial de Bellas Artes Figueroa Alcorta), dirigido por Juan Canavesi, como así también en los talleres de Dibujo y Pintura de los artistas Marcos Acosta, Ramiro Vazquez y Gerardo Oberto. Realizó numerosas exposiciones colectivas e individuales en destacados museos, galerías y salones nacionales.

Jueves 23

A las 17. Taller collage y escritura: Esquivando charcos en pata. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Taller de poesía reciclada con Guiomar Barbeito en paralelo a la muestra Ma que forma parte de la muestra general De tal palo. Es un taller presencial dirigido al público en general, con inscripción previa a través del correo auditoriommujeres@gmail.com hasta completar el cupo de 10 personas.

A las 17. Músicos Produciendo: breve encuentro con Lucre Ortiz

Lucrecia Ortuz es compositora, pianista y cantante cordobesa. Su música es alegre, divertida, comprometida y también juega con la picardía. Sus canciones tienen un mensaje contundente sobre cuestiones ambientales, sobre los femicidios y la desigualdad y sobre las conquistas de los derechos de las mujeres y disidencias. Con aires latinos, el piano, su voz y la percusión que siempre la acompañan, se mezclan para bailar. Boleros, candombes, sones y cumbias integran su repertorio con una fuerte tendencia al bailongo.

A las 18. Apertura de la muestra fotográfica 4 ensayos. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos profesionales de la provincia de Córdoba (AFC), bajo la curaduría de Hugo Alberto Campilongo, propone una exhibición basada en cuatro géneros fotográficos: Fotoperiodismo una mirada sobre los primeros cuatro meses de la pandemia, con inicio del 20 de marzo de 2020; Documentalismo un ensayo Fotográfico sobre la perspectiva de género, que pone de manifiesto las luchas feministas por sobre el patriarcado; Social un trabajo sobre las personas, personajes y artistas y, por último, Paisaje que contempla postales de distintas partes de Córdoba, Argentina y el Mundo. Entrada libre y gratuita.

A las 18.30. Cine peatonal: cortos de Alice Guy y de los hermanos Lumière. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Cine Peatonal es un ciclo de cine que se sostiene desde el año 2018 en el Museo de las Mujeres. El 18 de septiembre de 1896, se realizó la primera proyección cinematográfica en Córdoba. Aquel acontecimiento tuvo lugar, en simultáneo, en el Teatro El Progreso y el Teatro Rivera Indarte (como entonces se llamaba al Teatro del Libertador San Martín). Para conmemorar el 125 aniversario de la primera proyección en pantalla, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres organizó una propuesta con los primeros cortometrajes de la historia del cine: una selección de los hermanos Lumière y de Alice Guy-Blaché. De los hermanos Lumière se proyectarán los cortos L'arroseur arrosé (1895), L'Arrivée d'un train à La Ciotat (1896) y Laveuses sur la rivière (1897), entre otros. De Alice Guy, reconocida hoy como la primera persona que experimentó sobre los recursos narrativos del cinematógrafo, se proyectarán At the Hypnotist's (1898), Disappearing Act (1898), Avenue de l’Opéra (1900) y At the Photographer's (1900), entre otros. Entrada gratuita.

A las 20. Teatro independiente: Aplaudan de Valcon Producciones. Teatro Real - Sala Carlos Giménez

Esto no trata sobre actores, ni sobre un teatro hecho cenizas, ni sobre una obra sin público, ni sobre una actriz fantasma, ni sobre el contorno de un muerto, ni sobre un teatro con vida propia, ni sobre un actor que es también actriz, ni sobre una llamada de mentira, ni sobre una casa de cuatro paredes que gira, ni sobre una payasa psicótica, ni sobre uno, dos, tres, cuatro cuerpos NN atados sin elección, ni mucho menos trata sobre cierto teatro, con cierto fuego, con cierto derrumbe, con un tal 2007 rayado en la mente de una tal actriz fantasma, de otra tal maricona y de otra tal payasa, ni tampoco la revelación de su secreto que ni vos, ni yo, ni ellas saben si fue así o no. Entradas desde 440 pesos a través del sistema Autoentrada y en boletería del teatro desde 3 horas antes de la función.

A las 21. Teatro en primera persona: Jorge González

Se formó como actor dentro de los teatros independientes, participando en cursos dictados por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba e interviniendo en seminarios y talleres desde el año 1969. Es un actor de décadas de fecunda trayectoria, que fue parte durante años de la Comedia Cordobesa y que también asumió roles destacados en cine (como el protagonismo en la película Bajo otro sol). Su vida está vinculada con el espíritu de aquellos pioneros que en 1944 crearon el grupo El Alma Encantada, y de los que emprendieron la segunda etapa, en la década de 1950. En 1987 creó el Grupo Taller de Teatro Cosquín que tiene más de 30 años de trayectoria.

Viernes 24

A las 17. Teatro: Yo iba a hacer una obra

Videoarte en 6 capítulos de 6 obras que no fueron. A modo de ensayo, los artistas se desparraman en archivos, preguntas, intimidades, mezclando un pasado sin estado de excepción y un presente fracturado. Donde aparece la necesidad de crear se trazan hipótesis narrativas audiovisuales. Desde esa materialidad del fragmento, del retazo de la experiencia creativa de los cuerpos, interpelados hoy por el aislamiento, la soledad, la transparencia y las violencias potenciadas.

A las 17:30. Jornadas Cage 2021. IX Edición, vol. 1. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Las Jornadas Cage comenzaron en el año 2012 como un ciclo de música experimental que con el transcurso de los años se convirtió en un espacio de experimentación en los márgenes disciplinares. En casi 10 años de trabajo se ha instalado como un evento de referencia en las prácticas experimentales en Córdoba y Argentina. Esta edición propiciará un encuentro colaborativo entre el Federal de Acción Conceptual (Zicolillo, Calvari, Silva, Barabino, Giuliani, Toro) y la Orquesta Nacional de Silencio como equipo local. La propuesta gira en torno a acciones, instalaciones y otras intervenciones. La actividad es gratuita y con cupo limitado. Las entradas se adquieren a través del sitio autoentrada.com

A las 19. Córdoba Hip Hop Jam. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

Córdoba Hip Hop Jam es un evento de introducción a la escena artística de la cultura Hip Hop local y emergente. Participarán los artistas de rap: Terka y Neyi, Sista Saiko, DJ Airtracks, Bgirls y bboys de Córdoba Capital. La entrada es gratuita con previa inscripción al correo: matias_arteenmovimiento@hotmail.com o al teléfono 0351 2333435 hasta agotar capacidad máxima permitida.

A las 21. Cultura en el Patio: Elias Pichuco (Despeñaderos)

Elías Pichuco Rodriguez comenzó a desarrollar sus talentos artísticos dando sus primeros pasos en las danzas folklóricas para luego indagar en la ejecución de instrumentos, siendo la música de raíz su influencia de base. Se inició en el estudio de guitarra criolla de manera autodidacta y con profesores particulares en Despeñaderos, lo que le sirvió como trampolín para iniciar sus estudios académicos en La Colmena, escuela en la que cursó el trayecto de instrumentista. Desde el 2001 combina su rol de músico con el de productor musical en estudios de grabación, siendo músico de varios artistas y dirigiendo una escuela local de música.

Sábado 25

Crear un bosque

Invitamos a niños de 6 a 12 años a participar de este taller virtual de pintura e intervención de objetos naturales. En esta oportunidad se visitará la muestra Secretos del monte de Sofía Althabe y luego se propone intervenir los objetos naturales recolectados del monte, la plaza o el parque con hilos de colores, témperas y papeles. Finalmente se creará un bosque de colores y alguno de sus habitantes. La actividad se llevará a cabo por la plataforma de Google Meet; es gratuita y con cupo limitado. Las inscripciones se realizan a través del formulario: https://forms.gle/HRat7ihHRF99s5pPA Para más información, comunicarse por mail a educacion@museocaraffa.org.ar Repite el domingo 26.

A las 15. Ensayos sobre la naturaleza y el ser. Museo Emilio Caraffa –Av. Poeta Lugones 411

Este es un taller presencial de escritura creativa, realizado a partir de la muestra Secretos del monte de Sofía Althabe. A partir de preguntas para pensar al humano en relación al entorno se invita a los participantes a escribir un texto poético y artístico que relate una experiencia con la urdimbre de la propia naturaleza. El taller está destinado a jóvenes y adultos. Se lleva a cabo en el patio del Museo Caraffa, gratuito y con cupo limitado. Las inscripciones se realizan a través del formulario: https://forms.gle/XNJn1ETqnUBWtFkg8 Para más información comunicarse por mail a educacion@museocaraffa.org.ar

A las 17. Teatro independiente: Te llevo en el Alma de M.A.P. Producciones. Teatro Real - Sala Carlos Giménez

El equipo de fútbol de un colegio mixto debe enfrentar en la final de un intercolegial a su eterno rival. En ese equipo hay dos niños, Diego y Leo, que son compañeros, amigos y, a la vez, fanáticos de equipos archirrivales. Se entienden muy bien en la cancha. Pero por mandatos familiares y culturales, por los famosos “códigos del hincha”, se enfrentan. La frase “mi papá me dijo” es una constante entre ellos. Y en medio de ese conflicto, aparece una niña que quiere jugar al fútbol en un equipo de hombres. Aquí comienza el verdadero partido. Repone el domingo 26 a las 17. Entradas desde 400 pesos a través del sistema Autoentrada y en boletería del teatro desde 3 horas antes de la función.

A las 17. Visita al Taller de Capital de Ideas.

Silvana Bruni, Diseñadora Gráfica y Publicitaria, se orientó al diseño de diferentes productos siendo esta su pasión: la de observar, inventar, diseñar, crear y concretar. Su creatividad se despliega en diferentes materiales y objetos siempre con la intención de generar la menor cantidad de residuos. Además de su objeto principal, el bolso-mochila porta kit matero (que cuenta con el sello de Diseño Cordobés), realiza objetos personalizados para regalos empresariales.

IG: @capitaldeideas / Web: www.capitaldeideas.com.ar

A las 20. Concierto Mujeres. Teatro del Libertador General San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia presenta el concierto Mujeres junto a las cantantes invitadas Brenda Sorbera, Lorena Gómez y Cecilia Mezzadra. El repertorio anuncia una obra de la compositora Daniela Mercado y de autoras latinoamericanas, con arreglos musicales de Lourdes Fontana y Bárbara López, bajo la dirección de Andrés Acosta. El programa comenzará con El guardián de la luna, una obra de cámara compuesta por la cordobesa Daniela Mercado especialmente para las mujeres de la banda, La llorona, canción tradicional de Tehuantepec, Cada quien, de la cordobesa Brenda Sorbera con arreglos musicales de Lourdes Fontana, Tabú de Margarita Lecouna con arreglos del maestro Acosta y la actuación de la cantante Lorena Gómez, Esa musiquita de Teresa Parodi con arreglos musicales de y la interpretación de Cecilia Mezzadra, entre otras obras. Entradas desde 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito. Repone el domingo 26 a las 20.

A las 20. Mini recital de Pachi Heredia

Pachi Herrera suelta a volar su nuevo disco Al Viento, bajo el concepto de aportar y contribuir en dejar un testimonio musical de este tiempo que toca vivir y compartir. El disco, que está disponible desde el 21 de agosto en todas las plataformas, se compone de diez canciones de creación compartida, en su mayoría. Al respecto Pachi destaca que “son el reflejo de una etapa en mi vida con relación a lo que siento sobre la música y las vivencias que me fueron dando los diversos caminos transitados, de los cuales traté de aprender lo máximo posible de los lugares y de la gente que son parte de las anécdotas que ahora son canciones”. Como complemento audiovisual, el disco se estrenó con tres videoclips que fueron realizados también en tiempos de confinamiento y que sirvieron de punto de encuentro con los músicos y staff de la banda luego de varios meses de no poder trabajar juntos.

A las 21. Mini recital de Mixturas

Entre lo académico y lo popular, Mixturas pretende elaborar un amplio paneo sonoro. Un recorrido por los paisajes de las pampas y montañas; el campo y la ciudad. Se propone abordar la música de cámara de autores del siglo pasado, y del presente, que se inspiran en aquellas sonoridades de raíz popular. Tango, folklore y rock se fusionan en el escenario con imágenes en movimiento, intentando crear un clima íntimo y de encuentro. Una travesía que incita a la reflexión sobre la identidad sonora, mientras indaga sobre nuevas maneras de vivir la experiencia de la música de cámara. El proyecto se funda en el encuentro de la tradición del cuarteto de cuerdas Numen, con la irreverencia de Punto Ar, un cuarteto inusual de percusión, clarinete, guitarra y contrabajo. Juntas, estas dos agrupaciones, ensayan el camino del encuentro a su vez, con el arte visual y las palabras.

Domingo 26

A las 17. Visita al Taller de Eclat

Josefina Roldán se dedica hace más de 20 años a trabajar con sus manos. Siempre tuvo como premisa el reciclado en todas sus actividades y también la restauración y el poder dar una nueva oportunidad a las cosas. La pintura y las pátinas fueron sus comienzos hasta que conoció el vidrio y fue amor a primera vista. Actualmente su taller se dedica a la vitrofusión y al mosaico de forma predominante. Participa en diversas ferias, entre ellas la Feria Internacional de Artesanías, en la que exhibe y vende sus trabajos.

IG: @eclat.arteydeco

FB: Eclat Arte y Deco

A las 21. Mini recital de Ariel Ead

Es cantante de música ciudadana de la ciudad de Córdoba formado con diversos profesores de renombre tanto en canto lírico como en canto popular. Actualmente estudia con el maestro Nicolás Grosso y, desde hace tres años, se volcó a la interpretación de la música ciudadana, en especial el tango, la milonga y el vals.

