Sully y Mike Wasowsky vuelven a protagonizar Monsters at work, la secuela del film de Disney Pixar Monsters Inc que llegará a Disney plus el 2 de julio, esta vez en formato de serie.

Monstruos en el trabajo, su traducción al inglés viene a continuar la historia de Monsters Inc que estrenó en 2001 y que fue un éxito en público infantil, adolescente y adulto. En el film, veíamos a una serie de monstruos asustadores que obtenían gritos de los dormitorios de los niños para alimentar con ese sonido la planta de energía del mundo Monster.

Tras un evento desafortunado que terminó en su opuesto, los monstruos entendieron que la risa era más poderosa que los gritos y entonces llegaba un futuro más alegre para Monsters Inc. Luego de ese film, vimos una precuela en la que nos adentrábamos a la Universidad en la que estos monstruos aprendían el arte de asustar.

Ahora, la historia sigue después de esa primera película y nos mostrará cómo siguió la fábrica con risas en lugar de sustos.

Será una serie que se estrenará en la plataforma Disney próximamente pero ya hay nuevas imágenes.