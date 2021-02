El 14 de febrero MUBI festeja un nuevo aniversario con acceso gratuito por 24 horas a los amantes del cine de todo el mundo.



Más de 1.000 películas para disfrutar durante todo el día, incluyendo estrenos de MUBI, especiales anteriores, retrospectivas, programas dobles y otras exclusivas.



Para el Día de San Valentín los curadores de MUBI recomiendan Blue Valentine, del director Derek Cianfrance, un romance dramático protagonizado por Ryan Gosling y Michelle Williams. La historia gira en torno a un matrimonio deteriorado que en un último intento por rescatar su relación recuerdan cómo se enamoraron y qué les llevó a su actual situación.



Otro de los títulos disponibles es La Rodilla de Claire, de Éric Rohmer, figura central de la Nouvelle Vague francesa. Un interesante amorío entre un escritor de mediana edad y una joven mujer.

También, Si esto fuera amor, un documental ganador del Festival de Berlin 2020, sobre la formación de Crowd, un grupo de bailarines de la escena Rave europea en el que los límites entre la vida y el escenario se van reduciendo.



MUBI está disponible en más de 190 países y la oferta se puede canjear a nivel mundial en mubi.com durante 24 horas a partir de la medianoche, hora local, del 14 de febrero.



Agendá los filmes destacados de la programación de febrero:



Meeting the man: James Baldwin in Paris: Es el debut en línea de la nueva restauración de Meeting the Man: James Baldwin in Paris. El corto de 1971 nos introduce en la vida del gran escritor James Baldwin mientras deambula por las calles de París reflexionando sobre la fama, el arte y su condición de afroamericano en París.

Stump the Guesser: Un cortometraje mudo, en blanco y negro, basado en los primeras imágenes del cine soviético. Fue dirigido por tres personas y protagonizado por Adam Brook. Surrealista, excéntrico y nostálgico, Stump the Guesser es pura diversión en metacine. Hizo su debut en la 70a. edición del Festival de Berlín y fue parte del top 10 en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2020.



Foco en Festivales: Rotterdam



Con la realización del próximo Festival Internacional de Cine de Rotterdam el mes que viene de forma virtual, MUBI recordará la edición del año pasado con una colección especial de películas del programa 2020. La selección presenta los destacados del festival, como el apacible documental de Carl Olsson sobre la industria funeraria, Meanwhile on Earth y el hipnótico Cenote, sobre la meditación submarina, de Kaori Oda.

Ya se puede ver: Cenote, For the Time Being, Meanwhile on Earth, A Perfectly Normal Family.