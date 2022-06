A los 84 años falleció la histórica y querida locutora de la radio cordobesa Clidy Suárez, de larga trayectoria en los medios locales.

Hasta hace unos días permanecía internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano debido a la dolencia que la aquejaba desde hace unos años y que se había complicado en los últimos tiempos.

Pasó por todos los medios radiales de nuestra ciudad, realizó programas televisivos y tuvo una destacada participación en festivales de trascendencia nacional como el Festival Nacional de Foclore de Cosquín donde formó parte de la conducción durante 20 años desde 1963 hasta 1983 en el rol de locutora comercial. Nunca accedió a la conducción "porque estaba Márbiz" y "porque no se estilaba" según sus propias palabras.

Fue miembro activo de la Comisión Directiva del Club Belgrano.

"Es una gran pasión que me costó tiempo y dinero", contaba Clidy. "Soy muy celeste, muy futbolera". "Así fui criada en mi casa, con mi hermano, muy tanguero y futbolero". Conocía todos los tangos y veía mucho fútbol argentino e internacional siguiendo a los jugadores de nuestro país.

Y analizaba el juego de los distintos equipos como la más entendida.

Había comenzado su carrera ingresando por concurso en LV3.

Condujo por años el programa de Espectáculos Hora Cero y hasta programas agropecuarios se jactaba riendo de haber realizado.

Y entre sus anécdotas favoritas no negaba el supuesto romance con el cantante Leo Dan de quien solía decir que el tema "Cómo te extraño mi amor "estaba dedicado a ella".

Disfrutemos de su humor y simpatía en esta entrevista realizada en 2016 en el programa Bien de Córdoba, con Ximena Salkind en Canal 10.

"Yo sabía que iba a terminar mi vida sola". "Fue una decisión de vida", es una de las reflexiones que escuchamos en este reportaje.

"Soy un bichito televisivo", cuenta. Trabajó 37 años en la cabina de Canal 12 como locutora en off hasta el momento de su jubilación.

Escuchaba mucha radio, recorriendo las emisoras, sus preferidos: Rebeca y Rony.

"Hago permanentemente notas, aunque una vez jubilada no quise hacer más tareas en los medios", le cuenta a Ximena . Y me encanta cuando me llaman para participaciones como el "El certamen" del que fue parte invitada por Jorge Zapata.

"Creo que la gente me sigue queriendo por ser buena persona", admite. "Por mi imagen familiar".

Precisamente de su rol como mujer de los medios hace referencia en esta nota de 2012 con Mónica Reviglio, en la pantalla de Canal 10.

Actualizada y con una perspectiva analítica sobre la situación actual de la mujer, escuche sus apreciaciones.

Fue pionera en Canal 12 y desde 1964 condujo programas en esa pantalla y con Betty Román fue la primera imagen de la televisión en Córdoba.

Fue profesora de danzas españolas, actriz de radioteatro y se definía como petisa, Pirata y peronista.

En 2020 Canal 8 la entrevistó para celebrar los 100 años de la radio, vemos la entrevista.

Su lugar en el mundo

"Vivía en Dorrego 20 bis, en Rosario, cercana a las vías y al río, ahora es costanera y siempre me quedó la imagen de mi padre llegando a casa con una cabrita para la cena navideña. Recuerdo ese lugar como el mío en el mundo y acá en Córdoba mi sitio es el Cerro de las Rosas, frente al Parque de las Naciones".

La última expresión en el reportaje que le realizó Canal 8 en el Día de la Radio:

"Hay que bajar la escalera con dignidad, para que los que vienen atrás no te empujen y te hagan estrellar en el suelo. Hay que bajarla con dignidad, despacito y con tiempo".