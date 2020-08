El actor que protagonizó al boxeador José María Gatica en la película dirigida por Leonardo Favio, murió de cáncer a los 69 años. Permanecía internado en el Instituto Favaloro.

Nieva desempeño distintos trabajos antes de llegar a interpretar este rol: realizó fotocopias, vendió libros y fue mozo de bar mientras estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, pero a los 23 años, se decidió a dejar la carrera para dedicarse a la actuación.

“Yo no era un tipo conocido, no me daba el cartel, pero fui quien tuvo la idea de hacer Gatica”, contó el actor hace años en una entrevista. Nieva también participó en el film La dama regresa (1996) de Jorge Polaco, que marcó el regreso al cine de la diva argentina Isabel “la Coca” Sarli.

"Gatica" se estrenó en 1993 y fue un verdadero éxito de crítica y taquilla. Cuenta la vida del boxeador que peleó desde 1945 hasta la caída de Perón, ya que quienes lo derrocaron le quitaron la licencia para boxear. Fue todo un personaje, extravagante, con una vida verdaderamente cinematográfica que teminó trágicamente en 1963, cuando lo atropella un colectivo.

Nieva también tuvo el sueño de interpreta a Juan Manuel de Rosas en el cine, para lo que había contratado a un guionista, pero no llegó a materializarse. El último rol que hizo fue en film “Anibal, justo una muerte” en 2016.

Recordamos algunas escenas del filme que le dio popularidad, Gatica...