A los 58 años falleción David Gail, actor reconocido particularmente por haber participado de la serie de la década del 90 “Beverly Hills, 90210”, la noticia la dio a conocer su hermana Katie Colmenares sin que trasciendan los motivos de su muerte.

El actor interpretó a Stuart Carson, quien fue prometido de Brenda Walsh, protagonizada por Shannen Doherty, una de las protagonistas de la exitosa tira dirigida al público adolescente.

El actor había nacido en Tampa, Florida y trabajó en varias producciones de televisión, como “Doogie Howser, M.D.” y “Murder, She Wrote”.

Una vez concluído su papel en "Beverly Hills, 90210", el actor interpretó al Dr. Joe Scanlon de la novela “Port Charles”, que interpretó por 216 episodios.

En cine actuó en películas como “Some Girl” (1998), “Bending All the Rules” (2002), “Perfect Opposites” (2004) y “The Belly of the Beast” (2008).

Su último papel cinematográfico fue en la película de terror “The Belly of the Beast” en 2008, y más recientemente se puede escuchar su voz en off en el videojuego “Blacksad: Under the Skin”, lanzado en 2019.