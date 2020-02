El actor Kirk Douglas falleció a los 103 años en Beverly Hills, California, Estados Unidos.

El actor que desarrolló una gran carrera cinematográfica nació en Nueva York en 1916. Fue nominado a tres premios Primetime Emmy y a tres premios Oscar. Recibió un Premio de la Academia honorario.

Su hijo, el actor Michael Douglas confirmó la noticia del fallecimiento que ocurrió el miércoles 5: “Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, expresó en un comunicado.

Kirk Douglas es recordado por películas como Spartacus, Gunfight at the O.K. Corral, Lust for Life y 20,000 Leagues Under the Sea.

En CNN en Español, el comunicado de su hijo continúa: “Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos. Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un esposo maravilloso. La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en el cine que perdurará por las generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta. Permítanme terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. Papá, te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo”.

