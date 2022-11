Este martes, fue confirmado el fallecimiento del cantante, músico y compositor cubano Pablo Milanés.

El legendario integrante de la Nueva Trova Cubana, estaba hospitalizado desde hacía unas semana en Madrid, donde residía alternando con Cuba.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, se lee en el comunicado.

El pasado 21 de junio ofreció su último concierto en La Habana, donde actuó para miles de personas en un estadio deportivo.

En el año 2014 había recibido un trasplante de riñón lo que sumado a otras dolencias le provocaba un estado de salud muy frágil.

En los últimos meses el intérprete de temas clásicos como "Yolanda", "El breve espacio que no estás" o "El amor de mi vida" había tenido que cancelar varias actuaciones de su gira Días de Luz.

Pablo Milanés Aria, su nombre completo había nacido en Bayamo, provincia de Oriente, actual provincia de Granma, Cuba, el 25 de febrero de 1945 (algunas fuentes citan 1943 como año de nacimiento).

Fue uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola de la Nueva Trova Cubana. Estudió música en el Conservatorio Municipal de la La Habana y en 1964 se unió al grupo Los Bucaneros.

“Mis 22 años” fue el trabajo publicado por Milanés en 1965 que, tal vez fue el precursor de lo que luego vendría luego musicalmente con la Trova.

En 1967 comienza a escribir canciones de protesta bajo la influencia del Primer Encuentro Internacional de Música de Protesta llevado a cabo en Varadero. Allí conocería a varios exponentes de la música latinoamericana como: Violeta Parra, Mercedes Sosa, Daniel Viglietti, Chico Buarque, Simone, Vinícius de Moraes, Milton Nascimento, Víctor Jara entre otros muchos, pasaron por la Casa de las Américas en aquella época. A esta etapa que llega hasta mediados de los años 70, corresponden sus grandes canciones: Yo no te pido; Yolanda, Hoy la vi, Yo pisaré las calles nuevamente, entre otos clásicos de su repertorio.

En los años 80 Pablo forma su propio grupo musical con viejos compañeros e incluye nuevos arecursos musicales si bien no abandona el criterio testimonial de sus poesías.

En los años 2000 graba un disco titulado Querido Pablo, de gran riqueza musical, donde tiene la compañía de grandes colegas como: Ana Belén, Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Chico Buarque, Miguel Ríos, etc. En 2002 este disco tendrá un segundo volumen titulado Pablo querido donde también forma duplas valiosas con Fito Páez, Gal Costa, Juan Formell, Milton Nascimento, entre otros.. En 2001 participó de la película Van Van, empezó la fiesta.

Diecisiete años después varios artistas pop se reúnen para hacer un trabajo discográfico con sus clásicos, a modo de homenaje, allí participan: Fher, cantante de Maná; Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero.

Durante los últimos años ha vivido entre La Habana, Cuba y Madrid, España.

Si bien siempre ha defendido la Revolución Cubana, luego ha sido crítico de los que, según su parecer, fueron errores cometidos durante este período.

Falleció este martes luego de luchar durante varios años contra el cáncer.

Más de 40 álbumes como solista conforman su discografía, así como otros 15 trabajos junto al Grupo de Experimentación Sonora del que formó parte en la primera etapa de su trayectoria.

A ello se suma una cantidad considerable de grabaciones y colaboraciones con otros artistas.

A lo largo de su carrera sumó varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Cuba y un Grammy Latino a la Excelencia Musical. En la ceremonia de entrega Pablo Milanés lo dedicó “Al mejor público que tengo: el pueblo cubano a quien agradezco todo lo que soy”.

Debido a su enfermedad debió cancelar varios conciertos. El autor de temas como “Para vivir” o “Yolanda” tenía previsto actuar el 30 de noviembre en Ciudad de México y el 5 de diciembre en Santo Domingo. Asimismo, de acuerdo con su página web oficial, en su agenda había una actuación en la ciudad española de Pamplona.

A lo largo de los años se presentó en varias oportunidades en Córdoba Capital. En 2017, declaró al diario La Voz del Interior, que “Quisiera morir sobre un escenario”.

En algunas ocasiones se lo notó con la salud muy deteriorada durante el show, que se reflejaba en la voz cansada y sin brillo, tal fue el caso en el año 2010 cuando se presentó en la tercera noche del Festival de Folclore de Cosquín, en la que actuó solamente 35 minutos, lo que decepcionó al público. Luego pidió disculpas fundamentando su breve actuación al mal estado de salud que padecía .

“Les tengo que pedir disculpas porque me sentía muy mal, pero igualmente no quería fallarles y salí a cantar igual, pero cuando llegó la novena canción, no pude más”, se excusó en aquella ocasión.

Sin embargo y más allá de los altibajos que pudo provocarle su estado de salud será inolvidable por sus canciones, por la calidez de su entrega en cada recital y por la respuesta asombrosa que lograba del público que coreaba a viva voz sus canciones.