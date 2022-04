"Los planetas", "El llamado de la especie", "Cinco", "Mis dos mundos" y los más recientes "Teoría del ascensor" y "No hablen de mí. Historia de un museo" son algunos de los títulos del escritor argentino Sergio Chejtec, fallecido este sábado a los 65 años.

Vivía en Nueva YOrk, donde daba clases y dictaba cursos y talleres de literatura en el Programa de Escritura Creativa en Español de la New York University.

Hacía 30 años que no vivía en Argentina aunque venía de visita y estaba atento a las publicaciones contemporáneas. El último viaje a Buenos Aires había sido en diciembre último.

La noticia de su fallecimiento fue dada por la Editorial Entropía, donde había publicado "Teoría del ascensor", que permite, a pesar de su complejidad, acceder a sus reflexiones y a su construcción verbal.

En 1990 decide partir a Venezuela, donde residió hasta 2004. En ese momento había publicado su primera novela "Lenta biografía" y comenzó a escribir en el periódico Nueva Sociedad, sobre cultura, política y temas sociales. En 2005 se radicó en Nueva York.

Chejfec había nacido el 28 de noviembre de 1978 y volvía al país al menos una vez por año donde asumía tareas como docente en dos cátedras de maestrías: la de Escritura Creativa (Untref) y la de Literatura Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"Yo quería vivir fuera de Argentina y me sirvió estar fuera, porque Venezuela es un país muy lábil, por decirlo así: no tiene un campo intelectual muy consolidado, no hay un acento muy marcado, ni una oralidad distintiva. De todos modos, para mí la cuestión era estar fuera para tener una relación esquiva con Argentina, pendiente de lo que se hace y escribe acá, pero al mismo tiempo, al estar fuera físicamente, tener una relación productiva de nostalgia", explicaba hace unos años su necesidad de escribir fuera del país.

Autor de narrativa, ensayo y poesía, admirado por sus pares y lectores.

La escritora y docente Gloria Peirano posteó en su muro de Facebook la portada de su libro "Lenta biografía" y expresó: "No encontré mi ejemplar viejo de esta novela maravillosa, inolvidable, que me abrió las puertas, hace años, a su escritura. Gracias Sergio Chejfec".

El escritor y crítico Daniel Molina recordó que "durante los 80 y gran parte de los 90" se veían "asiduamente". "Fue amigo de todos nosotros, desde Charlie Feiling hasta Luis Chitarroni. Un gran tipo; un escritor excepcional y extraño", publicó en su cuenta de Twitter

