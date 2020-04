El Coronavirus en Nueva York sigue cobrándose víctimas fatales y en las últimas horas se conoció que el músico y compositor Adam Schlesinger es una de ellas.

El músico que fue bajista de Fountains of Wayne, tiene una gran trayectoria artística y musical como compositor de bandas sonoras de películas. De hecho, fue candidato al Óscar a la mejor canción original por That Thing You Do!, canción principal de la película That Thing You Do! (1996) que dirigió y protagonizó Tom Hanks que contaba la historia de la banda "The Wonders".

Schlesinger fue reconocido con tres Garmmy por compositor: uno por la serie Crazy Ex-Girlfriend y dos por las galas de los premios Tony que reconocen lo mejor del Teatro musical. Además, ganó un Grammy al mejor álbum de comedia por su labor en A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! y también participó en las bandas sonoras de películas como Music and Lyrics 2007 con Hugh Grant y Damsels in Distress en 2011.

El artista se encontraba internado en Nueva York desde hacía una semana. En una comunicación pública, su representante aseguró que estaba con respiración artificial y sedado.