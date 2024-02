El mundo del entretenimiento se viste de luto con la partida de Ewen MacIntosh, el icónico actor detrás de Keith Bishop en "The Office". A los 50 años, nos deja un legado de risas y talento que perdurará en la memoria de sus seguidores.

Su agente anunció la triste noticia en sus redes sociales, sin dar detalles de la causa de su muerte, dejando a sus fans con un profundo pesar y recuerdos imborrables de su genialidad cómica: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico de nuestro querido genio de la comedia Ewen MacIntosh”.

“Su familia agradece a todos los que lo apoyaron, especialmente al hogar Willow Green Care Home. Pronto habrá una cremación privada para familiares y amigos cercanos y un memorial de celebración más adelante este año”, continuó el comunicado de difusión.

Gervais estuvo entre los que encabezaron los homenajes a MacIntosh. "Noticias extremadamente tristes. El muy divertido y encantador Ewen Macintosh, conocido por muchos como 'Big Keith' de The Office, ha fallecido. Un original absoluto. QEPD", escribió en la red social X.

Nacido en Gales, MacIntosh apareció en varios programas de televisión incluidos "Little Britain" y el reality show "Celebrity Come Dine with Me", y también actuó en el Edinburgh Fridge Festival en 2007.

Pero fue su irrupción en la histórica serie de comedia "The Office", que se emitió entre 2001 y 2003, lo que consolidó su nombre dentro del folklore televisivo del Reino Unido.

A lo largo de su carrera, MacIntosh dejó huella en la televisión británica, destacando en programas como "Little Britain" y "Celebrity Come Dine with Me". Sin embargo, fue su interpretación de Keith Bishop en "The Office" lo que lo catapultó al reconocimiento mundial. Su papel como el inexpresivo contador se ganó el corazón de millones de espectadores, convirtiéndolo en un ícono de la comedia.

Más tarde se asoció con Gervais en la serie final de "After Life", interpretando a un hombre al que se le había prohibido la entrada a un restaurante de tenedor libre.



Aunque nos deja físicamente, su legado perdurará en cada risa que provocó y en cada escena que iluminó.

(Fuente Télam)