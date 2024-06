José Luis “Pepe” Guerra , una de las figuras más representativas de la música popular uruguaya, falleció este jueves a los 80 años. El ex integrante del emblemático dúo Los Olimareños padecía cáncer. La noticia fue confirmada por su familia y la productora AM, en un comunicado oficial.

Comunicado de su familia

“Desde la familia complimos con el penoso deber de comunicar el fallecimiento de Pepe, al que suma: ”en estricto apego a su voluntad no se realizará velatorio ni ceremonia fúnebre pública".

“Entendemos importante informar que Pepe desde hace un largo tiempo venía sosteniendo una dura y porfiada lucha contra el cáncer, al que de manera valiente enfrentó y venció. Tristemente su cuerpo no pudo tolerar el desgaste y finalmente se fue en paz, en su casa y rodeado de sus seres queridos”, continúa el parte.

Luego agredecen “de parte de sus familiares y amigos, las muestras de cariño brindadas en este momento y a lo largo de toda su vida”. “Tal y como Pepe expresaba, tanto sus restos como su guitarra, serán enmudecidas en la tierra musical donde él soñó”, finaliza el comunicado.

El comienzo de la historia

Pepe Guerra, junto con Braulio López, formó el dúo Los Olimareños entre 1960 y 1989, publicando 44 discos y creando un repertorio lleno de clásicos como "'Ta Llorando", "Los Orientales", "Orejano", "Nuestro camino", "Milonga del fusilado" y "Los dos gallos". Los Olimareños fueron pioneros en la mezcla del lenguaje folclórico con ritmos autóctonos populares. El disco Nuestra razón (1969) marcó el inicio de este intercambio, especialmente con la canción "Candombe Mulato", una de las primeras en tener ese ritmo en guitarra e incluir tambores.

Incorporan el ritmo carnavalero

En el álbum Cielo del 69 (1970), Los Olimareños se adentraron en la canción carnavalera con temas como “Al Paco Bilbao” y “A mi gente”. Esta exploración sonora se profundizó en el disco conceptual Todos detrás de Momo (1971), que incluye 23 composiciones de Lena. En este trabajo, se mezclan la murga con críticas sociales y políticas, elementos que definían la música del dúo.

Guerra sostenía: "En aquellos años estábamos terriblemente influenciados por el folclore argentino y la canción nuestra prácticamente no existía. Somos un poco responsables junto con Ruben Lena y Aníbal Sampayo, y después vinieron Alfredo (Zitarrosa), El Sabalero. Pero antes no teníamos una cara musical".

El peso de sus canciones

En un reportaje con el diario “El País”, de Uruguay, en el año 2019, Guerra destacó la perdurabilidad de sus canciones a través de las generaciones: "Nuestras canciones se han ido corriendo de generaciones: de abuelos a hijos y de hijos a nietos", afirmó. "Además, tienen mucha historia; son muy pesadas: una canción nuestra te puede recordar cómo se casó una pareja, pero también te puede recordar a un hijo desaparecido que todavía no apareció. Además despiertan un sentimiento que de pronto no lo produce un veterano que viene de otro país. Es una connotación y una emoción única".

Un fragmento de la presentación de Los Olimareños junto a Pepe Mujica, en su asunción como Presidente el 1 de marzo de 2010. “La canción no es de nadie” siempre sostuvieron tratando de separarla de toda connotación político partidaria.

“A Don José”

En este contexto, "A Don José", escrita por Rubén Lena, se destaca como una de las canciones más importantes de Los Olimareños y ha sido oficialmente reconocida como un himno cultural y popular de Uruguay. "Todos la cantaron, incluso la banda del ejército, y esa es la relevancia de la canción: no está vinculada a partidos políticos, porque todos la cantan”, comentó Pepe Guerra en 2020, durante un homenaje a Lena en el Parlamento. "Ese es el verdadero poder del arte: nace con una pureza inalterable”.

"A Don José", publicada originalmente en un EP de cuatro canciones titulado Los Olimareños, también se convirtió en una de las piezas clave del concierto que el dúo ofreció en 2019 en el Antel Arena, marcando su último regreso a los escenarios.

Comienza la despedida

En 2022, en ese mismo sitio, Guerra ofreció una de sus últimas presentaciones. En septiembre de ese año, cantó como invitado de Chacho Ramos durante su debut en el Antel Arena. Juntos interpretaron “Orejano”, “Nuestro camino” y “Elba María”, tres canciones que posteriormente fueron publicadas como sencillos por el sello Montevideo Music Group.

Un retorno inolvidable

Su timidez

Se consideraba sumamante tímido, lo que no le impidió dar conciertos multitudinarios ante más de 50 mil personas. Uno de ellos fue el del 18 de mayo de 1984 que brindó junto a Braulio López en el Estadio Centenario de Montevideo, luego de 10 años de exilio y de sufrir la prohibición de su música en Uruguay. “Ese día fue muy emocionante, evocaba, incluso desde la bajada del avión”.

Su carrera solista

Aunque ya había lanzado los discos 'Ta Llorando (1983) y De Chamuyo Con El Tango (1988) bajo su nombre, su carrera solista comenzó oficialmente en 1990 con La Voz del Pepe Guerra. Este título se inspiró en la canción "Que el letrista no se olvide", escrita por Jaime Roos y Raúl Castro, e interpretada por Washington "Canario" Luna.

En esta etapa Guerra graba dos tangos que fueron muy apreciados: “Vieja viola” y “Los mareados” que se encuentran en su disco “Ta´Llorando”.

La discografía en solitario de Guerra también incluye álbumes en vivo que actúan como una antología de los mejores momentos de su carrera. Entre estos destacan Histórico, que documenta su encuentro con el dúo Larbanois & Carrero, y Desde el Olimar, creado junto a Copla Alta.

"Todo lo que me está sucediendo es muy reconfortante. En lugar de quedarme en casa, sigo adelante", comentó tras el lanzamiento de ese álbum grabado en el Auditorio Nacional del Sodre. "Me gusta mezclarme, como perro detrás de un sulky".

Morir como el pájaro en la rama

Hace algunos años, en aquella entrevista con El País, Guerra expresó: "Nunca voy a dejar de cantar, pero podés dejar de cantar tan seguido. Eso de todos los fines de semana, no, pero como sé que no me voy a jubilar…Lo que pasa que son muchos años cantando y te cansa. Además, agregó con sinceridad: “A veces me cansa la gente también. ¡Tanto saludar! Pero vamos a morir como el pájaro en la rama.”

Los Olimareños en Cosquín 2021:

(Fuente: diario El País, Uruguay)

En Córdoba

El dúo, muy querido y admirado en Córdoba, tuvo varias presentaciones en nuestra ciudad, la última fue el 15 de agosto de 2009 en el Superdomo Orfeo ante diez mil personas.

El dato histórico

En 1973, tras el golpe de estado en Uruguay y el comienzo de la dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1985, se anunció en 1974 la prohibición de difundir la obra artística de Los Olimareños en el país. En 1976, Braulio López partió al exilio en Córdoba, Argentina, donde fue detenido en marzo de ese año y permaneció encarcelado hasta marzo de 1977. Posteriormente, se trasladó a España. Al mismo tiempo, Pepe Guerra optó por viajar a España para reunirse con Braulio.