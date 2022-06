Murió la escritora argentina Ángeles Salvador a los 50 años

Este martes falleció la escritora Ángeles Salvador, tras permanecer internada el último mes en la Fundación Favaloro.

La autora de "El papel preponderante del oxígeno" y "La última fiesta" sufrió complicaciones a partir de un cuadro de coronavirus.

El escritor y periodista Esteban Schmidt confirmó la noticia en Twitter:

“Hace unos minutos murió Ángeles Salvador. Deja tres hijos, aún pequeños, brillantes y talentosos como ella, dos libros y el gran ejemplo de sacarle el jugo a la vida con lo que hay disponible. Tenía 50 años. Que brille para ella la luz que es eterna”.

El coronavirus le ocasionó una neumonía bilateral por lo que tuvo que ser inducida a un coma y permanecía conectada a un respirador. Estaba internada en la Fundación Favaloro desde hacía un mes. La escritora era trasplantada de un riñón lo que agravó su cuadro.

La Unión Argentina de Escritoras y Escritores le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

"Despedimos con dolor por su partida temprana a Ángeles Salvador, autora de estilo particular y desfachatado, y abrazamos a sus seres queridos en estos duros momentos", publicó la entidad. La autora era muy respetada entre sus pares.

Nacida en 1972, sus comienzos fueron como actriz. Luego, antes de cumplir 40 años se inclinó por la literatura.

Antes de encribir su primera novela "El papel preponderante del olxígeno" Ángeles escribió cuentos en diversas revistas literarias.

El año pasado publicó “La última fiesta”, que ahonda en el mundo de la política, la farándula y el periodismo durante el verano en Punta del Este. "Me encantan los políticos. Suele ser gente brillante, decidida, ambiciosa, memoriosa, madrugadora y trasnochadora por igual, son buenos actores y son valientes hasta la inmolación. También son todo lo peor", había opinado sobre su última obra.

Estas dos novelas lograron la aprobación de la crítica y de los lectores y además, el respeto de sus colegas.

Muchas personas mostraron su pesar al conocerse la noticia de su muerte: el ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro, los escritores Pablo Plotkin y Gonzalo Garcés, la conductora Luciana Vázquez, entre tantos tantos otros.

El Ministerio de Cultura de la Nación publicó en sus redes:

"Lamentamos profundamente la temprana partida de la escritora argentina Ángeles Salvador.

Nacida en 1972 trabajó como actriz hasta que se volcó por la escritura. Con una mirada aguda y audaz, publicó primero cuentos en revistas literarias y antologías y fue autora de los libros “La última fiesta” (2021) y “El papel preponderante del oxígeno” (2017).

Abrazamos a sus familiares, amigos y amigas en este duro momento."

Su pareja el periodista Miguel Wiñazki, escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter:

"Murió mi pareja, la sensible Ángeles Salvador. Ya no más sus lecturas en voz alta de Jonathan Lethem, de John Cheever, de Lorrie Moore... Ya no más el amor sin querellas, salvo cuando corregíamos nuestros mutuos textos. Ahora, a la vez, la soledad y su compañía desde la memoria".