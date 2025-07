El actor estadounidense Michael Madsen, célebre por sus papeles en películas como Perros de la calle y Kill Bill, falleció este jueves a los 67 años en su residencia de Malibú. Según confirmó su representante a medios estadounidenses, la causa de la muerte fue un paro cardíaco.



Las autoridades del Condado de Los Ángeles informaron que acudieron al domicilio de Madsen tras un llamado de emergencia al 911. Al llegar, lo encontraron inconsciente. La noticia causó gran conmoción en el mundo del cine, especialmente por la fuerte impronta que el actor dejó en la pantalla grande a través de sus inolvidables interpretaciones.

Madsen era uno de los actores favoritos del cine de Quentin Tarantino. Interpretó a Vic Vega, también conocido como Mr. Blonde, en Perros de la calle (1992), a Budd en Kill Bill (2003), a “Grouch” Douglass en Los 8 más odiados (2015), y al sheriff Hackett en Había una vez... en Hollywood (2019). Su estilo rudo y su carisma lo convirtieron en uno de los actores más representativos de los personajes duros del cine estadounidense.





Tras su fallecimiento, sus representantes Ron Smith y Susan Ferris, junto a su publicista Liz Rodríguez, emitieron un comunicado destacando que el actor había estado muy activo en el cine independiente durante los últimos años. “Michael Madsen ha estado realizando una labor increíble, incluyendo los próximos largometrajes Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives”, señalaron. También se encontraba trabajando en la publicación de un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems. “Michael Madsen fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood, a quien muchos extrañaremos”, concluyeron.



Su vida personal también estuvo marcada por profundas tragedias. En 2022, su hijo Hudson Madsen, de 26 años, se quitó la vida en su casa de Hawái. El joven, que había servido en el ejército estadounidense y combatido en Afganistán, era además ahijado de Quentin Tarantino. La pérdida de Hudson fue un golpe devastador para el actor, quien entonces expresó su desconcierto: “Estoy en estado de shock... mi último mensaje de texto fue “Te quiero, papá”. No vi ningún signo de depresión. Solo intento entender lo que pasó”.



El dolor por la muerte de su hijo también repercutió en su vida personal. En septiembre de ese mismo año, Madsen solicitó el divorcio de su esposa, DeAnna Madsen, alegando “diferencias irreconciliables”, aunque en los documentos judiciales fue más allá, acusándola de negligencia y alcoholismo, y responsabilizándola en parte por el suicidio de Hudson.



Madsen, antes de convertirse en uno de los actores fetiche de Tarantino, participó en exitosos títulos como Thelma y Louise (1991), Liberen a Willy (1993) y Donnie Brasco (1997). En una entrevista en 2020, reveló que Harvey Weinstein nunca lo quiso en las películas de Tarantino, y que fue el propio director quien insistió en mantenerlo en los elencos. “Creo que solo salgo en ellas porque Quentin me defendió en cada ocasión y dijo: “Voy a usar a Michael, te guste o no””, relató entonces.

Michael Madsen deja un legado imborrable en el cine y será recordado por sus intensas interpretaciones y su fuerte presencia en pantalla.