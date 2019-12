Murió Rafael Amor, autor de letras de fuerte compromiso social y referente indiscutido de varias generaciones.

El pasado 1° de junio había realizado un recital en el Club Mitre de Quilmes junto a Julio Lacarra y Florencia Suárez. Algunos de sus clásicos como “No me llames extranjero” y “Elegía a un tirano” se han convertido en verdaderos himnos de la canción popular durante la recuperación de la democracia. Tenía 71 años.

Creador de ese himno de los emigrantes que es “No me llames extranjero”, Rafael Amor se descompuso en la mañana de este lunes y los médicos no pudieron reanimarlo pese a los esfuerzos realizados. Amigo de Alberto Cortez desde aquel lejano tiempo en el que el pampeano popularizó “No me llames extranjero”, Rafael Amor cantó en Rancul cada vez que fue convocado y también comenzó su relación con La Pampa, donde se presentó en innumerables oportunidades. A General Pico ya se le había hecho casi una costumbre venir, dicen sus amigos. Llegaba para cantar, pero también para visitar a sus queridos Carlos y Naty Zamora, quienes hoy están con el alma embargada de tristeza, procurando arropar con su cariño a “Pili”, la entrañable compañera de Rafael.

RAFAEL AMOR CANTA "NO ME LLAMES EXTRANJERO" 13/02/2014

El cantor se radicó joven en España, en la década del 70 y con el regreso de la democracia, todos los años volvía para hacer una gira por el país, hasta que en los últimos años volvió a la Argentina, sin dejar de visitar la tierra donde se hizo conocido y donde trascendió con su voz de protesta, siempre cargada de poesía y nunca exenta de buen humor. Cuando su visita coincidía con festivales subía invitado por varios cantantes, principalmente por Mercedes Sosa quien amaba su canción Corazón libre y resultaba un dúo conmovedor...

Corazón libre de Rafael Amor en esta inolvidable noche de Cosquín con Mercedes Sosa

Deja numerosos títulos y canciones que muchas generaciones cantaron y cantan, muchas veces sin saber quién es su autor. Entre ellas, son insoslayables “Cinco minutos en la juguetería”, “Corazón libre”, “El loco de la vía”, “En el camino”, “Globalizado”, “La madre de mayo”, “No me llames extranjero”, “Violetta” o “Yo seré tu compañero”.

Escuchemos unos minutos su voz y relato antes de esta hermosa canción