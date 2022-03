Murió Taylor Hawkins el baterista de Foo Fighters

La banda Foo Fighter comunicó en la noche de este viernes la muerte de su baterista Taylor Hawkins, quien fue hallado sin vida en un hotel, mientras se encuentran en Bogotá y se aprestaban a presentarse en el Festival Estéreo Picnic.

La familia de Foo Fighters se encuentra devastada por la trágica e inesperada pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins. Su espíritu musical y risa contagiosa vivirán con nosotros por siempre“, empieza el comunicado de Foo Fighters. “Enviamos nuestras condolencias a su esposa, hijos y familiares, y pedimos que su privacidad sea tratada con el mayor de los respetos en este tiempo inimaginablemente difícil”.

El grupo se encuentra realizando su gira latinoamericana en la que presenta su nuevo trabajo Medicine at Midnight. Con ese propósito el fin de semana pasado tuvieron una exitosa presentación en el Lollapalloza Argentina, luego de haber formado parte de la edición chilena de ese festival, previamente habían formado parte de un show en el foro Sol de Ciudad México.

Luego de su presentación en Argentina, la banda viajó a Paraguay donde el show Asunciónico se canceló por las fuertes lluvias. Previo a su presentación en el festival Estéreo Picnic de Colombia, prevista para la noche del viernes, la banda comunicó la cancelación del resto de su gira latinoamericana que incluía una última parada en el Lollapalooza Brasil. Luego, la agenda sumaba una presentación en la gala de los Grammys el 3 de abril y una serie de conciertos por Norteamérica a partir de mayo.

Taylor Hawkins nació en Dallas, Texas y se crió en California. Antes de unirse a Foo Fighters en 1997, fue el baterista de Alanis Morissette durante dos años. Reemplazó al baterista original de Foo Fighters, William Goldsmith, cuando la banda terminó la gira del disco The Colour and the Shape. En 2004, formó el proyecto Taylor Hawkins and the Coattail Riders, donde tocaba la batería y cantaba, y con la que editó tres discos. También fue parte de la banda experimental Sylvia y editó un EP solista, Kota (2016).

Junto a Foo Fighters, Hawkins participó en todos los discos posteriores a su incorporación, desde There Is Nothing Left to Lose (1999) hasta Medicine at Midnight (2021). Más recientemente también estuvo involucrado en el proyecto de cóvers de Bee Gees y en la película de terror Studio 666.

Su fallecimiento causó estupor en colegas, fans y público en general lo que motiva que miles de mensajes de condolencia inunden las redes sociales.

Vemos la interpretación de "Best of you" en Lollapalloza Argentina, ante el fervor del público multitudinario que los ovacionó..