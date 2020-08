Natalie Perez es actriz con mas de 20 años de trayectoria. También es cantante y tiene editado el disco "Un té de tilo por favor". Este año iba a lanzar su segundo disco, pero la cuarentena frenó sus planes.

Este sábado a las 21, podremos verla en "Ritual", su primer show en vivo por streaming.

Las entradas se pueden adquirir aquí.

Con este espectáculo musical, la artista apostará a utilizar la música para acortar la distancia física con el público ya que, sostiene, "a veces uno no necesita ver para sentir", en diálogo con Télam. "Lo más importante es saber que estamos conectados, que una canción simple que cuenta una historia pueda provocar algo en otra persona, que pueda disfrutarla, sentirla, porque sin el público presente el aplauso ahora está en otro lado y necesitamos esa conexión a través de una pantalla".

La puesta se transmitirá en vivo desde el escenario del Galpón de Guevara, en el barrio porteño de Chacarita. El show marcará una transición entre su primer disco de producción independiente presentado a sala llena en el Teatro Vorterix y nominado como mejor álbum pop y arte de tapa en los Premios Carlos Gardel 2019; y el segundo, que verá la luz próximamente y del cual solo se conoce el sencillo "Te quiero y nada más". La canción ya superó el millón de reproducciones.



En este show presentará "Ser guitarra", otro adelanto de su próximo disco.



"Antes los rituales con música y danza eran muy comunes y los fuimos perdiendo. A mí me encantan y, en este caso, el acústico junto a cuatro músicos en escena respetando los protocolos, será una especie de limpieza entre mis dos álbumes", contó la cantante a Télam.



Este año, se presentó en Netflix una serie protagonizada por Perez. Se trata de la comedia "Casi Feliz" junto a Sebastián Wainraich, que tuvo una gran aceptación.

La actriz y cantante compartió que este 2020 "iba a ser el año para salir a tocar con todo": "Hasta ahora había compartido música y actuación y se me complicaba salir a tocar, tenía menos tiempo disponible y tenía que repartirlo entre las dos cosas".

Sin embargo, el sueño del disco terminado en abril y en las plataformas en julio no pudo concretarse: "Mis sueños como los de toda la humanidad se postergaron... iba a ser mi primera experiencia de la famosa gira de no volver a casa por meses y no pudo ser, será más adelante pero no sabemos cuándo ni cómo".

Fuente Télam