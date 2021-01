"Don't Look Up" y "Red Notice", son algunos de los contenidos que lanzará este año la plataforma on demand. Netflix promete que este 2021 trae una nueva película cada semana y preparó un video promocional con algunas de las más grandes, brillantes, rápidas, divertidas, reconfortantes y emotivas películas que llegan a la plataforma.

Mirá los estrenos de enero en Netflix.



A través de un vídeo muy divertido hace un repaso y adelanta todo lo que se verá en los siguientes meses.



La promoción está encabezada por Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson. Los tres actores han personificado a superhéroes y ahora los une una nueva película original de Netflix. Se trata de "Red Notice" de Rawson Marshall Thurber, una comedia de acción acerca del atraco que reunirá al mejor agente de Interpol (Johnson), a la ladrona de arte más buscada (Gadot) y al estafador más grande (Reynolds).



Otros de los títulos que llegarán son "Army of the Dead" de Zack Snyder, con Dave Bautista en el elenco principal, "The Harder They Fall", un western coproducido por el rapero Jay-Z con un elenco totalmente afroestadounidense. También, "Malcolm y Marie" con Zendaya y John David Washington y dirección de Sam Levinson, "La mujer en la ventana" de Joe Wright, protagonizada por Amy Adams y basada en la novela de A. J. Finn.

Las sorpresas siguen en el video promocional de Netflix y aparece por primera vez el teaser de "Don't Look Up" ("No mires hacia arriba") la nueva película del director ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado, Adam McKay ("La gran apuesta", 2015). El film es muy esperado ya que cuenta con un elenco de lujo. En el reparto están Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Jonah Hill y Matthew Perry, entre otros. Hasta el momento no se habían difundido imágenes del film.