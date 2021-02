ficción on demand

La empresa de la "N" naranja tiene listo un nuevo título para sumar a su plataforma on demand. Se trata de la comedia familiar "Hoy sí" con dirección de Miguel Arteta, guión de Justin Malen basado en el libro de Amy Krouse Rosenthal.



En el elenco encontramos a Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon, Molly Sims, Fortune Feimster, Arturo Castro.



En la película Allison y Carlos tienen la sensación constante de que siempre les dicen que NO a sus compañeros de trabajo y a sus hijos, así que deciden decir que sí a todo durante un día entero donde los hijos ponen las reglas. Nunca imaginaron que terminarían envueltos en un torbellino de aventuras por todo Los Ángeles ni que la familia se uniría más que nunca.



Netflix estrena "Hoy sí" el 12 de marzo.



Mirá el tráiler: