La joven cantante y rapera, anunció en la noche del jueves una nueva fecha para el estadio porteño de Villa Crespo.



Nicki Nicole presentó anoche la quinta de las seis funciones agotadas en el Movistar Arena. Durante el multitudinario show dio a conocer la noticia sobre una nueva fecha. Este viernes se presenta nuevamente en Buenos Aires con entradas agotadas.

Ahora, los fans tienen una nueva oportunidad para verla, en el show programado para el 13 de diciembre.



Las entradas ya están a la venta desde el mediodía de este viernes a través de www.movistararena.com.ar.

La artista está presentando su tercer disco “Alma”. El tracklist de su último álbum, en el que colaboran colegas como Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A, está compuesto por "Ya no", "Dispara" con Milo J, "No voy a llorar", "8 AM" con Young Miko, "Se va 1, llegan 2", "Llámame", "Qué le pasa conmigo?" con Rels B, "Tuyo", "Caen las estrellas" con YSY A y "Tienes mi alma".



Además de los shows en Rosario y Buenos Aires, Nicki visitó recientemente Montevideo y en noviembre llegará a Ciudad de México y Monterrey.

Luego, la cantante se prepara para los Latin Grammys, que se realizarán el 16 de noviembre en Sevilla, España, donde cuenta con dos nominaciones: Mejor Álbum de Música Urbana con su último disco, "Alma", y a Mejor Canción de Rap/Hip Hop, por "Dispara" junto a Milo J.