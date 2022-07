Our Flag Means Death (Nuestra Bandera Significa Muerte) es una serie de comedia que en su primera temporada cuenta con 10 episodios y narra las aventuras de Stede Bonnet, un aristócrata de principios del siglo XVIII (1717) que abandona su vida de lujos, y a su familia, para dedicarse a su pasión: ser pirata. Para ello contrata un grupo de “bandidos” con quienes hará un ejercicio de la piratería bastante particular, menos violenta y más refinada, adoptando el apodo de “El Caballero Pirata”. Compra un barco al que nombra Revenge, y arma en su interior una biblioteca.

A Stede Bonnet, interpretado por un brillante Rhys Darby (actor neozelandés a quien ya vimos deslumbrar en Flight of the Conchords), la violencia no le agrada, los saqueos no son lo suyo y está muy convencido de que lo más importante es un ambiente sano, armonioso y amigable a bordo de su barco. Antes de que su tripulación se vaya a dormir les lee historias, hace concursos, desafíos para incentivarlos y además, les paga sueldos fijos para que no dependan del saqueo.

Durante los primeros episodios, es casi una comedia de situación en la que Stede y su tripulación se meterán en problemas, casi siempre por lo pésimo pirata que es él, pero el giro real de la historia, el momento en el que pasa de ser una comedia a una comedia romántica, es cuando su camino se cruza con el legendario pirata Barbanegra, interpretado por Taika Waititi (Productor Ejecutivo del proyecto, director del primer episodio, ganador del Oscar por el guion de “Jojo Rabbit” y amigo personal de Rhys Darby). Cada uno encuentra al otro fascinante y de repente una relación estrecha se forja a bordo del Revenge.

Aunque la forma en la que los personajes se expresan y el tono humorístico es de nuestra época (aunque tenga evocaciones a los Monty Python), la serie tiene bases históricas interesantes. Varios de los personajes de la serie están basados en personas reales, desde Stede Bonnet y Barbanegra, hasta Izzy Hands y Calico Jack. Además, que los dos protagonistas se hayan conocido en Honduras también está comprobado históricamente. Pero, a pesar de estar basada en personajes históricos, la serie no tiene ninguna intención de historicidad: desde el aviso que reza que toda similitud con la realidad es “pura coincidencia”, hasta la cantidad de anacronismos que inundan cada capítulo: un personaje usando crocs, otra pintando cuadros o cosiendo banderas de piratas en estilos que no se desarrollarían hasta siglos después, el vocabulario actual que manejan, las referencias a obras literarias e inventos que no existían en 1717, entre tantos más. Y, quizás, lo más interesante, David Jenkins (su creador) se basó mucho en la existencia del “matelotage”, una especie de matrimonio gay que practicaban los piratas en los siglos XVI y XVII. Con esas bases históricas, Jenkins y Waititi lograron crear una historia única en la que la libertad y la disidencia que siempre hemos asociado con los piratas, también se relaciona acá con las libertades sexuales y con las disidencias de género.

En las historias de piratas (así como en las de espías o en los westerns), siempre aparece un subtexto homoerótico: un hombre que viene un mundo tradicional se enfrenta a (o persigue o se obsesiona con) otro que es más salvaje y que representa un mundo lleno de libertad. Lo bueno es que Our Flag Means Death no se queda solo en el subtexto, sino que cumple la promesa que hace y nos da varias representaciones de identidades y romances queer.

La serie cuenta con un seleccionado en la dirección: el mismo Taika Waititi, el director mexicano Fernando Frías (Ya no estoy aquí), las geniales Bert & Bertie (Kidding) y el español Nacho Vigalongo (Colossal).

¡Y ojo a los roles secundarios, que son unos fenómenos! Kristian Nairn (Hodor en Juego de tronos), Ewen Bremner (Trainspotting), Joel Fry (Cruella y Juego de Tronos), Matthew Maher (Mozart in the Jungle), Rory Kinnear (Years and Years) o Vico Ortiz, actriz/actor de género fluido a quien ya vimos lucirse en La vida sexual de las universitarias.

Our Flag Means Death es una serie muy coral y eso contribuye a su humor disparatado.

Si están buscando una serie de capítulos cortos que tenga romance, aventura, ternura y mucho humor, les recomiendo Our Flag Means Death, que felizmente ya tiene confirmada una segunda temporada.