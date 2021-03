Ramón "Palito" Ortega anunció su retiro de los escenarios y como despedida se lo podrá disfrutar en una gira que proyecta a nivel nacional e internacional. Ortega cumplió 80 años el pasado 8 de marzo y prepara una gran despedida de la música.



Palito Ortega nació en Lules, Tucumán. Es cantautor, actor, productor discográfico, director de cine y también realizó una carrera en la política, y se convirtió en gobernador de Tucumán, en el período de 1991 a 1995.

Es autor de canciones que alcanzaron una gran popularidad como “La felicidad”, “Yo tengo fe”, “La sonrisa de mamá”, “Corazón contento”, “Bienvenido Amor”, entre otros.



Palito Ortega dio a conocer la noticia sobre su retiro de la música en diálogo con Juan Alberto Mateyko en su programa de Radio Mitre Córdoba. El artista expresó: "Quiero despedirme de la gente, fueron muchos años, y me parece que tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho y mucho más de lo que soñé. Todo lo que alcancé fue gracias al apoyo de la gente".



También agregó: "Me parece que, nobleza obliga, uno tiene que parar y decir 'muchas gracias'. Ya no nos vamos a ver a través de una canción o un escenario, y pensaba hacerlo por todo el país y despedirme. Y también lo consulté con gente que tengo en México y quedaron entusiasmados para hacer algo allá, también Los Ángeles y otros países como Chile, Colombia, entre otros. Fui un privilegiado en ese sentido, lugar que fui, lugar que me encontraba con un abrazo de gente amiga. Y cuando subía a un escenario encontraba el cariño de la gente y tengo muy buenos recuerdos de todos estos años".



Sobre sus sentimientos al tomar esta gran decisión, Ortega dijo: "Uno siente una cosa muy particular con esto de la despedida, pero sin egoísmo. Yo soy un fanático de los cantantes nuevos y de las nuevas generaciones. Y yo siempre estoy tratando de aportar o ayudar. Es así el curso de la vida. Hay muy buenos artistas nuevos, pero yo no sé si todos son compositores. Por suerte más allá de cantar pude escribir mis canciones, y no todos tienen esa posibilidad. Viajé por el mundo cantando mis canciones y también tenía la satisfacción de que muchas de mis canciones se difundieron a través de otros intérpretes".