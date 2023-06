El ex cantante y bajista de The Beatles, anunció que está preparando el lanzamiento de la "última canción de Los Beatles" utilizando una vieja grabación de John Lennon y la ayuda de la Inteligencia Artificial (AI) para limpiarla y separarla de otros sonidos. La novedad, fue informada a través de una entrevista con la BBC.



"La acabamos de terminar y la lanzaremos este año", dijo Paul McCartney en el programa "Today" de la emisora Radio 4.



Si bien no dio a conocer el título de la canción, reveló que fue grabada por Lennon en su casa de Nueva York poco antes de ser asesinado en 1980. La maqueta del tema se incluía entre otras grabaciones del músico en un casete etiquetado "Para Paul", que recuperó su viuda Yoko Ono.



"Teníamos la voz de John y un piano, la Inteligencia permitió separar ambas cosas", explicó el emblemático músico de 80 años sobre el trabajo del cineasta neozelandés Peter Jackson, al frente también del documental "Get Back", para el que había llevado adelante un gran trabajo de restauración y edición de material sonoro.



Pese a lo emocionante de volver a escuchar la voz de Lennon en un tema nuevo, el autor de "Hey Jude" se mostró ambivalente acerca de la nueva tecnología: "Es aterrador pero emocionante porque es el futuro. Habrá que esperar a ver a dónde nos lleva".

(Fuente Télam)