Esta semana la productora El Deseo difundía el teaser poster de la nueva película del cineasta español, Pedro Almodóvar. Se trata de "Madres Paralelas" y el afiche del film es un plano detalle de un pezón con una gota de leche materna, enmarcada en la figura de un ojo. La gráfica fue censurada por la red social Facebook por "contenido erótico o pornográfico" y además se envió una advertencia de que la cuenta seria cerrada. Luego, la imagen fue readmitida.



Pedro Almodóvar celebró como una "gran victoria" que "las mentes detrás del algoritmo" hayan dado marcha atrás a la censura en redes del cartel de la película "Madres Paralelas", en el que se ve un pezón femenino, y ha alertado contra "las máquinas" que deciden lo que se puede o no hacer". "Muchas gracias a los que habéis apoyado el cartel, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino", se expresa en un mensaje difundido en redes por su hermano, el productor Agustín Almodóvar.



El director advierte de que "hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer", y añade que siempre ha confiado en la amabilidad de los desconocidos "pero siempre que sean humanos, y un algoritmo no es humano".

"Por mucha información que posea el algoritmo, nunca tendrá corazón ni sentido común", añade Almodóvar, que espera que la película esté "a la altura de las expectativas".



"Madres Paralelas" abrirá la 78ª edición del Festival Internacional de Venecia y cerrará el Festival de Cine de Nueva York. Se espera su estreno para el 10 de septiembre. Cuenta con un reparto de lujo: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma y Julieta Serrano.



La historia trata sobre dos futuras madres (una ilusionada, la otra asustada) que crean un vínculo intenso en el hospital poco antes de dar a luz. Es una trama intensa, con referencias a la familia y sus conflictos, la maternidad y los sentimientos contradictorios.



Mirá un adelanto:



